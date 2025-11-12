Zee Rajasthan
Viral Video: कालबेलिया क्वीन खाटू सपेरा का डांस वायरल, खूबसूरती और लचीले मूव्स पर फिदा हुए फैंस!

Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में खाटू सपेरा पारंपरिक राजस्थानी न्यूजिक पर थिरकती दिख रही हैं. उनके पहनावे में काले रंग की पारंपरिक घाघरा-ओढ़नी, चांदी के गहने, और सिर पर रंगीन पोटिया उन्हें एक पारंपरिक राजस्थानी लुक दे रहे हैं. यह ड्रेस कालबेलिया समुदाय की पहचान है और खाटू सपेरा ने इसे बखूबी निभाया है.

Published: Nov 12, 2025, 10:40 AM IST | Updated: Nov 12, 2025, 10:40 AM IST

Viral Video: कालबेलिया क्वीन खाटू सपेरा का डांस वायरल, खूबसूरती और लचीले मूव्स पर फिदा हुए फैंस!

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोक संस्कृति और फोक डांस की पहचान कहे जाने वाली कालबेलिया डांस को एक बार फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब सराहा है. इस बार चर्चा में हैं राजस्थान की मशहूर कालबेलिया डांसर खाटू सपेरा, जिनका नया डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खाटू सपेरा अपने पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों में बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. उनके लचीले मूवमेंट्स और फेस एक्सप्रेशन देखकर हर कोई दीवाना हो गया है.

वीडियो में खाटू सपेरा पारंपरिक राजस्थानी न्यूजिक पर थिरकती दिख रही हैं. उनके पहनावे में काले रंग की पारंपरिक घाघरा-ओढ़नी, चांदी के गहने, और सिर पर रंगीन पोटिया उन्हें एक पारंपरिक राजस्थानी लुक दे रहे हैं. यह ड्रेस कालबेलिया समुदाय की पहचान है और खाटू सपेरा ने इसे बखूबी निभाया है.

लोगों ने वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया है. अब तक इसे 5.8 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और सैकड़ों यूज़र्स ने इस पर कमेंट करते हुए उनकी तारीफ की है. कोई उन्हें 'राजस्थान की शान' बता रहा है तो कोई 'डांस क्वीन ऑफ डेजर्ट' कहकर सम्मान दे रहा है.

जानी-मानी कलाकार हैं खाटू सपेरा
कालबेलिया नृत्य राजस्थान की पहचान माने जाने वाले लोक डांस में से एक है. इसे यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी प्राप्त है. इस डांस की खासियत है इसका सांप की तरह लहराता हुआ मूवमेंट, जो दर्शकों को आकर्षित करता है. खाटू सपेरा इसी परंपरा की एक जानी-मानी कलाकार हैं, जो अपने डांस से इस कला को जिंदा रखे हुए हैं.

पारंपरिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही
फोक डांस लवर्स का कहना है कि खाटू सपेरा जैसे कलाकार ही राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं. उनके डांस वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि यह राजस्थान की लोकसंस्कृति और परंपरा को जीवित बनाए रखने का जरिया भी हैं.

