फैमिली फंक्शन में शेखावाटी जाटनियों ने मचा दिया धमाल, किया ऐसा डांस, देखते रह गए रिश्तेदार

Rajasthani Viral Video: वीडियो में शेखावाटी की जाटनियां राजस्थानी पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं. घाघरा-चोली और ओढ़नी पहने ये महिलाएं जब मंच पर आईं तो वहां मौजूद हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. म्यूजिक बजते ही उन्होंने डांस करना शुरू किया और अपनी अदाओं और तालमेल से सबको दीवाना कर दिया.

Published: Sep 30, 2025, 10:56 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 10:56 AM IST

फैमिली फंक्शन में शेखावाटी जाटनियों ने मचा दिया धमाल, किया ऐसा डांस, देखते रह गए रिश्तेदार

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, लोक डांस और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के लोकगीत और डांस न सिर्फ़ राजस्थानियों की पहचान हैं बल्कि इन्हें देखना हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट का टॉपिक होता है. हाल ही में शेखावाटी क्षेत्र की कुछ जाटनियों का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पारंपरिक कपड़ों में पेश किया शानदार डांस
वीडियो में शेखावाटी की जाटनियां राजस्थानी पारंपरिक लिबास में नजर आती हैं. घाघरा-चोली और ओढ़नी पहने ये महिलाएं जब मंच पर आईं तो वहां मौजूद हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. म्यूजिक बजते ही उन्होंने डांस करना शुरू किया और अपनी अदाओं और तालमेल से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.

उनके डांस में न सिर्फ़ लय और जोश था बल्कि राजस्थानी संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई दी. यही वजह रही कि वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया.

इंटरनेट पर मचा धमाल
वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि यह है असली राजस्थान की शान. वहीं कई यूज़र्स ने लिखा कि आज के दौर में जब वेस्टर्न डांस का क्रेज है, तब इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दिल खुश हो जाता है. लोगों का मानना है कि इस तरह के डांस न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का भी काम करते हैं.

शेखावाटी की पहचान
राजस्थान का शेखावाटी इलाका वैसे भी अपनी लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक डांस के लिए जाना जाता है. यहां के लोग अपने त्योहारों और शादियों में खूब डांस करते हैं. खासकर जाटनियों का डांस हमेशा ही चर्चा में रहता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में जोश, ऊर्जा और अपनापन साफ झलकता है.

संस्कृति को मिल रही नई पहचान
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन गया है. शेखावाटी की इन महिलाओं का डांस भी इसी वजह से पूरे देश-दुनिया तक पहुंचा और वायरल हो गया. इससे यह साबित होता है कि राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं समय के साथ और भी लोकप्रिय हो रही हैं.

कुल मिलाकर, शेखावाटी की जाटनियों का यह डांस न केवल राजस्थानियों बल्कि हर उस शख्स के लिए गर्व का विषय है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है. इसने फिर एक बार दिखा दिया कि राजस्थान का रंग, उसकी परंपरा और उसकी कला कभी फीकी नहीं पड़ सकती.

