90 की उम्र में राजस्थानी ताऊ ने किया झन्नाटेदार डांस, लोग बोले- जवानों को कर दिया फेल

Published: Sep 30, 2025, 01:01 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 01:01 PM IST

90 की उम्र में राजस्थानी ताऊ ने किया झन्नाटेदार डांस, लोग बोले- जवानों को कर दिया फेल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, संगीत और डांस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां हर उम्र का इंसान गाने-बजाने और नाचने में दिल खोलकर हिस्सा लेता है. इसी की बानगी देखेंगे आप आज के वीडियो के 90 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग में, जिन्होंने डीजे पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि उनकी एनर्जी देखकर जवान भी पानी-पानी हो गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इन्हें डांसिंग दादाजी कहकर बुला रहे हैं.

डीजे पर दिखाया कमाल
वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्थान के यह बुज़ुर्ग पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं. जैसे ही डीजे पर तेज धुन बजती है, दादाजी पहले हल्के-फुल्के स्टेप्स से शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ही देर में उनकी एनर्जी और जोश चरम पर पहुंच जाता है. हाथों के इशारों और पैरों की थाप पर वह ऐसे नाचते हैं कि वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने और हूटिंग करने लगते हैं.

जवानों को भी कर दिया हैरान
आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान की ताकत और एनर्जी कम हो जाती है लेकिन इस बुज़ुर्ग ने यह मिथक तोड़ दिया. उनका जोश इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद कई जवान भी उनके डांस स्टेप्स देखकर दंग रह गए. कई तो कहने लगे कि हम इतनी उम्र में तो क्या, अभी भी इतना दमदार डांस नहीं कर सकते.

सोशल मीडिया पर छाए ‘डांसिंग दादाजी’
वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने जमकर शेयर करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते वीडियो लाखों व्यूज़ तक पहुंच गया. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं. कोई कह रहा है - यही है असली फिटनेस, तो कोई लिख रहा है कि राजस्थान की मिट्टी में कुछ खास है, जो 90 साल में भी इतनी एनर्जी देती है.

परंपरा और आधुनिकता का संगम
बुज़ुर्ग का डांस भले ही डीजे की धुन पर था लेकिन उनकी अदाओं और मूव्स में राजस्थान की पारंपरिक झलक साफ दिखाई दे रही थी. यही वजह है कि लोग उन्हें केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि संस्कृति और जोश का प्रतीक मान रहे हैं.


इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ़ एक संख्या है. अगर मन जवान है और दिल में जोश है, तो 90 साल की उम्र भी डांस करने और जिंदगी जीने से नहीं रोक सकती. राजस्थान के इस बुज़ुर्ग ने यह दिखा दिया है कि असली ज़िंदगी वही है, जिसमें हर पल को जी भरकर जिया जाए. उनका यह वीडियो न केवल मनोरंजन कर रहा है बल्कि हर किसी को एक सीख भी दे रहा है कि दिल से जियो और उम्र को कभी बोझ मत बनने दो.

