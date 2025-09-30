पहली बार ससुराल आई राजपूती बहू का ‘घूमर डांस’, सोशल मीडिया पर Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान में घूमर डांस का विशेष महत्व है. यह डांस केवल कला नहीं, महिलाओं की भावनाओं और परंपराओं का उत्सव है. जब कोई नई बहू इसे पेश करती है, तो यह रिश्तों की मिठास और घर की रौनक को और भी बढ़ा देता है.
Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोक परंपराएं और रीति-रिवाज हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं. शादी-ब्याह के बाद जब नई दुल्हन पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके स्वागत और परंपराओं से जुड़ी रस्मों का खास महत्व होता है. हाल ही में ऐसा ही एक रोचक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक राजपूती बहू पहली बार ससुराल पहुंचकर घूमर डांस करती नजर आई.
परिवार ने बहू से कहा कि वह राजस्थानी लोक डांस ‘घूमर’ पेश करे. पहले तो बहू ने संकोच दिखाया लेकिन जब वह नाचना शुरू करती है तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है. बहू की अदा और पारंपरिक अंदाज़ इतना मनमोहक था कि सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं. परिवार के बुजुर्गों से लेकर युवा तक हर किसी ने बहू की तारीफ की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा.
बहू ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक, घाघरा-चोली और ओढ़नी में ऐसा ग्रेसफुल डांस किया कि मानो परंपरा और मॉडर्निटी का सुंदर संगम सामने आ गया हो. उसके डांस में न सिर्फ लय और ताल का जादू था बल्कि आत्मविश्वास और संस्कारों की झलक भी साफ दिखाई दी. यही कारण रहा कि वहां मौजूद हर कोई गर्व से भर गया.
यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और परिवार के किसी सदस्य ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार कमेंट्स में बहू की तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि यह बहू सिर्फ़ परिवार की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की संस्कृति की पहचान है. कई यूज़र्स ने तो लिखा कि ऐसी बहुएं ही परंपरा की असली धरोहर हैं.
इस वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर सच्ची कला और संस्कृति को लोग खुले दिल से अपनाते हैं. राजपूती बहू का यह पहला डांस न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे इंटरनेट जगत को भी यादगार पल दे गया.
