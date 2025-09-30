Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पहली बार ससुराल आई राजपूती बहू का ‘घूमर डांस’, सोशल मीडिया पर Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान में घूमर डांस का विशेष महत्व है. यह डांस केवल कला नहीं, महिलाओं की भावनाओं और परंपराओं का उत्सव है. जब कोई नई बहू इसे पेश करती है, तो यह रिश्तों की मिठास और घर की रौनक को और भी बढ़ा देता है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 30, 2025, 09:45 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 09:45 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!
7 Photos
Dussehra 2025

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

पहली बार ससुराल आई राजपूती बहू का ‘घूमर डांस’, सोशल मीडिया पर Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोक परंपराएं और रीति-रिवाज हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं. शादी-ब्याह के बाद जब नई दुल्हन पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके स्वागत और परंपराओं से जुड़ी रस्मों का खास महत्व होता है. हाल ही में ऐसा ही एक रोचक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक राजपूती बहू पहली बार ससुराल पहुंचकर घूमर डांस करती नजर आई.

परिवार ने बहू से कहा कि वह राजस्थानी लोक डांस ‘घूमर’ पेश करे. पहले तो बहू ने संकोच दिखाया लेकिन जब वह नाचना शुरू करती है तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है. बहू की अदा और पारंपरिक अंदाज़ इतना मनमोहक था कि सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं. परिवार के बुजुर्गों से लेकर युवा तक हर किसी ने बहू की तारीफ की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा.

बहू ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक, घाघरा-चोली और ओढ़नी में ऐसा ग्रेसफुल डांस किया कि मानो परंपरा और मॉडर्निटी का सुंदर संगम सामने आ गया हो. उसके डांस में न सिर्फ लय और ताल का जादू था बल्कि आत्मविश्वास और संस्कारों की झलक भी साफ दिखाई दी. यही कारण रहा कि वहां मौजूद हर कोई गर्व से भर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और परिवार के किसी सदस्य ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार कमेंट्स में बहू की तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि यह बहू सिर्फ़ परिवार की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की संस्कृति की पहचान है. कई यूज़र्स ने तो लिखा कि ऐसी बहुएं ही परंपरा की असली धरोहर हैं.

राजस्थान में घूमर डांस का विशेष महत्व है. यह डांस केवल कला नहीं, महिलाओं की भावनाओं और परंपराओं का उत्सव है. जब कोई नई बहू इसे पेश करती है, तो यह रिश्तों की मिठास और घर की रौनक को और भी बढ़ा देता है.

इस वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर सच्ची कला और संस्कृति को लोग खुले दिल से अपनाते हैं. राजपूती बहू का यह पहला डांस न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे इंटरनेट जगत को भी यादगार पल दे गया.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news