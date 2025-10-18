Zee Rajasthan
3 करोड़ की मर्सिडीज और राजस्थानी ठेठ अंदाज! भंवर सिंह गुर्जर का वीडियो मचा रहा बवाल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के भंवर सिंह गुर्जर जब महाराष्ट्र में मर्सिडीज शोरूम पहुंचे, तो उनके पहनावे ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने किसी बिजनेसमैन की तरह सूट-बूट नहीं, बल्कि राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता और सिर पर साफा (पगड़ी) पहना हुआ था. यही अंदाज़ उनके करोड़ों की गाड़ी खरीदने के पल को खास बना गया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिनमें वे शोरूम में पारंपरिक परिधान में मर्सिडीज की डिलीवरी लेते हुए नजर आ रहे हैं.

Published: Oct 18, 2025, 01:18 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 01:18 PM IST

3 करोड़ की मर्सिडीज और राजस्थानी ठेठ अंदाज! भंवर सिंह गुर्जर का वीडियो मचा रहा बवाल

Rajathani Viral Video: राजस्थान की धरती से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को गर्व और प्रेरणा दोनों से भर दिया है. राजसमंद जिले के निवासी भंवर सिंह गुर्जर इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. वजह उनका सादा लेकिन सांस्कृतिक अंदाज़, जिसके साथ उन्होंने महाराष्ट्र के एक शोरूम से 3 करोड़ रुपये की मर्सिडीज कार खरीदी.

लोगों ने इस वीडियो पर दिल खोलकर तारीफें कीं. सोशल मीडिया यूज़र्स ने लिखा कि राजस्थान की शान. एक और ने लिखा- सच्चे भारतीय संस्कृति के प्रतीक.

जानकारी के अनुसार, भंवर सिंह गुर्जर राजसमंद जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और कई वर्षों से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं और ग्रामीण अंचल में शिक्षा व रोजगार को लेकर कार्य करते हैं. मर्सिडीज खरीदने का यह पल केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और जड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया.

महाराष्ट्र के जिस शोरूम से उन्होंने कार खरीदी, वहां के कर्मचारियों ने भी बताया कि पहली बार किसी ग्राहक ने इतनी महंगी कार इतनी सादगी और पारंपरिक अंदाज़ में खरीदी है. उन्होंने कहा कि भंवर सिंह जी ने हमें सिखाया कि असली शान कपड़ों में नहीं, संस्कारों में होती है. भंवर सिंह गुर्जर की ये तस्वीरें न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं. लोग उन्हें गर्व से देसी कहकर सलाम कर रहे हैं.

बता दें कि ₹3 करोड़ की Mercedes G-Wagen अपने दमदार लुक, शानदार परफॉर्मेंस और लग्जरी फीचर्स के कारण SUV प्रेमियों के बीच खास पहचान रखती है. इस लग्जरी ऑफ-रोडर में 3.0-लीटर का 6-सिलिंडर डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 326 bhp की पावर और 750 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है.

यह गाड़ी 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिससे ड्राइविंग बेहद स्मूद और पावरफुल हो जाती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो यह SUV 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे तेज और ताकतवर वाहनों में शामिल करता है.

241 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऊबड़-खाबड़ और ऑफ-रोड रास्तों पर भी शानदार स्थिरता देता है, जबकि इसकी 210 किमी/घंटा की टॉप स्पीड हाइवे पर इसे रॉयल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बनाती है.

डिज़ाइन की बात करें तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूती और एलेगेंस का बेहतरीन मेल है. SUV की लंबाई 4,825 mm और चौड़ाई 2,187 mm है, जो इसे दमदार, प्रभावशाली और शाही लुक देती है. चाहे शहर की सड़कों पर चलाना हो या पहाड़ी रास्तों पर Mercedes G-Wagen हर परिस्थिति में अपनी ताकत और क्लास का एहसास कराती है.

