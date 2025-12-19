Zee Rajasthan
रामू मारवाड़ी ने किया रोंगटे खड़े कर देने वाला भवाई डांस, 12 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके Video

Rajasthani Viral Video: रामू मारवाड़ी जैसे कलाकारों की वजह से राजस्थानी लोक कला को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है. कुछ लोगों ने यह मांग भी की है कि ऐसे कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि दुनिया राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो सके.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 19, 2025, 10:15 AM IST | Updated: Dec 19, 2025, 10:15 AM IST

रामू मारवाड़ी ने किया रोंगटे खड़े कर देने वाला भवाई डांस, 12 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके Video

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोक संस्कृति एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई है. मशहूर राजस्थानी फोक डांसर रामू मारवाड़ी का एक डांस वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पारंपरिक भवाई नृत्य करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में रामू मारवाड़ी ने अपने सिर पर करीब 11 मटके रखे हुए हैं, जिनमें से कई मटकों में आग जल रही है. उनके इस हैरतअंगेज प्रदर्शन ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है.

पीले रंग का कुर्ता पहने रामू मारवाड़ी जिस स्मूदनेस और बैलेंस के साथ यह डांस करते दिखाई दे रहे हैं, वह देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है. भवाई डांस को राजस्थान के सबसे कठिन लोक डांस में गिना जाता है, जिसमें कलाकार को बैलेंस फोकस और सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है. सिर पर एक-दो नहीं, बल्कि 11 मटकों को संभालते हुए नृत्य करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, और जब उन्हीं मटकों में आग जल रही हो, तो जोखिम और भी बढ़ जाता है.

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे 12 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. लोग रामू मारवाड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें 'राजस्थान की शान, 'असली कलाकार' और 'फोक डांस का सुपरस्टार' जैसे खिताब दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसा जबरदस्त बैलेंस और आत्मविश्वास बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता है.

सोशल मीडिया यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि रामू मारवाड़ी जैसे कलाकारों की वजह से राजस्थानी लोक कला को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है. कुछ लोगों ने यह मांग भी की है कि ऐसे कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि दुनिया राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो सके.

रामू मारवाड़ी का यह डांस वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बल्कि यह राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बखूबी पेश कर रहा है.

