हंसाते-हंसाते बेहाल कर देगा रॉकी मारवाड़ी का यह वीडियो, बार-बार देखने का करेगा मन

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. इन दिनों राजस्थान के एक मारवाड़ी लड़के का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वजह भी बड़ी मजेदार है- लड़का सपने में अपनी सुहागरात मना रहा होता है लेकिन हकीकत में वो अपने ही पापा का हाथ थामे बैठा था.
वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का नींद में इतना खोया हुआ है कि उसे लगता है कि वो शादी के बाद कमरे में है और दुल्हन का घूंघट उठाने वाला है. सपनों में वो रोमांस फेज ऑन कर चुका था. तभी असली दुनिया में उसका हाथ किसी और के हाथ में होता है... वह और वो कोई और नहीं, बल्कि उसके पापा थे.
लड़का बेख़बर होकर घूंघट उठाने जैसा ड्रामा करता है. तभी उसके पापा उसे झकझोर कर आवाज देते हैं- सुहागरात मणाएगा.” लड़के को अचानक अहसास होता है कि वो दुल्हन नहीं बल्कि अपने बाप का हाथ पकड़े बैठा है. जैसे ही सच्चाई सामने आती है, लड़का सकपका जाता है.
गुस्साए पापा ने बेटे को उठाकर दौड़ाया और फिर उसकी सुहागरात वाली ख्वाबगिरी पर असली डंडे की बरसात कर दी. इतना ही नहीं, डंडे के साथ-साथ वह जूते भी बरसा देते हैं. वीडियो को रॉकी मारवाड़ी नाम के इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है.
लोगों का हंस-हंसकर हाल बुरा
इस सीन को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं. इसपर लोगों ने खूब मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा कि सपने में ही सही पहली बार ओरिजनल लड़की तो वीडियो में आई. एक और ने लिखा कि बेटा बेटी बड़े होते हैं तो समय से शादी करना चाहिए.
सोशल मीडिया पर धमाल
वीडियो अब हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है. लोग इसे बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं. लोगों ने इसे हाथों-हाथ ले लिया है.
