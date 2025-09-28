Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आपने खाया है जयपुर का ये Gen-Z सलाद? हर उम्र के लोग कहेंगे- भई वाह

Rajasthani Viral Video: जयपुर में बिक रहे स्वाति पटेल के Gen-Z सलाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मेयोनीज और चीज़ जैसी अनहेल्दी सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता. इसके बजाय इसमें ताज़ी हरी सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आइटम्स शामिल होते हैं. यह सलाद न केवल हेल्दी है बल्कि स्वाद में भी बेहद लाजवाब है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 28, 2025, 09:35 AM IST | Updated: Sep 28, 2025, 09:35 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस जिले में हैं बेहद खूबसूरत आईलैंड! एक बार गए तो भूल जाओगे स्कॉटलैंड
6 Photos
Travel Story

राजस्थान के इस जिले में हैं बेहद खूबसूरत आईलैंड! एक बार गए तो भूल जाओगे स्कॉटलैंड

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, 9 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, 9 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन
8 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन

घर पर आसानी से बनाएं राजस्थानी कलमी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
kalmi vada

घर पर आसानी से बनाएं राजस्थानी कलमी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

क्या आपने खाया है जयपुर का ये Gen-Z सलाद? हर उम्र के लोग कहेंगे- भई वाह

Rajasthani Viral Video: जयपुर में एक स्मार्ट और हेल्थ कॉन्शियस युवती स्वाति पटेल ने अपने अनोखे आइडिया से सबका ध्यान खींचा है. शहर के मशहूर पत्रिका गेट पर सुबह-सुबह उन्होंने Gen-Z सलाद बेचने की शुरुआत की है. उनका यह स्टार्टअप खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो बढ़ती भागदौड़ में सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं लेकिन फास्ट-फूड और जंक-फूड के बीच हेल्दी ऑप्शन तलाश नहीं कर पाते.

क्या है Gen-Z सलाद की खासियत?
स्वाति पटेल के सलाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मेयोनीज और चीज़ जैसी अनहेल्दी सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता. इसके बजाय इसमें ताज़ी हरी सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आइटम्स शामिल होते हैं. यह सलाद न केवल हेल्दी है बल्कि स्वाद में भी बेहद लाजवाब है.

स्वाति का कहना है कि उन्होंने देखा कि Gen-Z और युवा पीढ़ी अक्सर सलाद को बोरिंग और बेस्वाद मानकर उससे दूरी बना लेते हैं. इसी सोच को बदलने के लिए उन्होंने अपने सलाद को टेस्टी और इनोवेटिव बनाने का प्रयास किया. उनका मानना है कि हेल्दी फूड भी स्वादिष्ट और मजेदार हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद
जयपुर में फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूक लोग अब स्वाति के इस सलाद को अपनाने लगे हैं. सुबह के समय पत्रिका गेट पर joggers, walkers और ऑफिस जाने वाले युवाओं की भीड़ उनके सलाद स्टॉल पर देखी जा रही है. खासतौर पर वे लोग जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट को तरजीह देते हैं, उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है.

हर उम्र के लिए बेस्ट
हालांकि नाम Gen-Z सलाद है, लेकिन यह सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है. यह सलाद हर उम्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है. बुजुर्गों के लिए यह हल्का और पौष्टिक विकल्प है, वहीं बच्चों और युवाओं के लिए यह ऊर्जा से भरपूर है.

इस वीडियो को beautifulgulabinagri नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news