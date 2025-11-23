इंटरनेट पर बवाल काट रहा राजस्थान का यह डांस वीडियो, नहीं हटेंगी नजरें

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान का एक और धमाकेदार डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. राजस्थान की पहचान बन चुके कालबेलिया नृत्य की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में एक नया वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है.

इस क्लिप में पारंपरिक कालबेलिया वेशभूषा में एक डांसर बेहद ही सुंदर, लचकदार और आकर्षक डांस करती नजर आ रही है. उसके साथ एक कम हाइट का युवक भी पूरी एनर्जी के साथ डांस करता दिखाई देता है. दोनों की जुगलबंदी इतनी बेहतरीन है कि देखने वाले बार-बार वीडियो को रीप्ले करने पर मजबूर हो रहे हैं.

नाइट कैंपिंग का दिख रहा नजारा

वीडियो में बैकग्राउंड किसी नाइट कैंपिंग का प्रतीत हो रहा है, जैसा कि अक्सर जैसलमेर या राजस्थान के अन्य रेगिस्तानी इलाकों में देखा जाता है. लाइटिंग, माहौल और पारंपरिक साज-सज्जा से यह साफ झलकता है कि यह प्रदर्शन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए किया गया होगा. राजस्थान की रातों की रौनक और रेगिस्तानी संस्कृति का अनोखा तालमेल इस वीडियो में साफ झलकता है.

डीजे की धुन पर गोविंदा-रानी का सुपरहिट गाना

इस वायरल वीडियो में दोनों कलाकार बॉलीवुड के सुपरहिट गीत ‘तुझको न दूल्हा बनाऊंगी’ पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं. यह गाना गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म चलो इश्क लड़ाएं का है, जो आज भी पार्टी और डांस इवेंट्स में खूब बजाया जाता है. डांसर के स्टेप्स इतने लाजवाब और एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट हैं कि लोग कमेंट्स में उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. वहीं उसके साथ डांस कर रहे युवक का एनर्जी लेवल भी किसी प्रोफेशनल कलाकार से कम नहीं दिख रहा.

नेटिजन्स ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं कि राजस्थान की पारंपरिक कला और आधुनिक डीजे म्यूजिक का यह फ्यूजन कमाल का है. कई यूज़र्स ने लिखा कि डांसर्स की केमिस्ट्री और टाइमिंग बेहतरीन है, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसे वीडियो राजस्थान के पर्यटन को नई उड़ान देते हैं.

पारंपरिक कला और आधुनिक ट्रेंड का मिक्सचर

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि राजस्थान की पारंपरिक डांस शैलियां खासकर कालबेलिया देश और विदेश में कितनी लोकप्रिय हैं. इंटरनेट पर ऐसे वीडियो न सिर्फ मनोरंजन का साधन बन रहे हैं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान भी दे रहे हैं. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और हर कोई इस शानदार डांस परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है.

