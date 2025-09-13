Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती अपनी संस्कृति, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. यहां की लोक कलाएं समय-समय पर सोशल मीडिया पर भी खूब छाई रहती हैं. ताजा मामला राजस्थान के एक गांव से सामने आया है, जहां दो बुजुर्गों का डांस वीडियो वायरल हो रहा है. खास बात यह है कि दोनों बुजुर्ग राजस्थानी गाने ‘नार मैंने बुढ़ो बतावे है’ पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं.



वीडियो में दिख रहा है कि दोनों बुजुर्ग पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं. घुटनों तक धोती, सिर पर साफा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका डांस लोगों के दिलों को छू रहा है. गाने की लय पर उनके कदम इतने तालमेल से चलते हैं कि देखने वाले दीवाने हो जाते हैं. खासतौर पर उनका स्टेप्स और एक्सप्रेशन दर्शकों को खूब भा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ ही समय में यह हजारों व्यूज़ और लाइक्स बटोर चुका है. यूजर्स कमेंट्स में लिख रहे हैं- कुछ भी कहो वीडियो अच्छा बना है 5 बार देखा है मैंने तो. अन्य ने लिखा कि Rockey bro Rock....👌👌👌 छोरो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, लगे रहो. एक और शख्स ने लिखा कि पेंशन की उम्र में आप टेंशन दे रहे हो.

लोकगीतों की अमर पहचान

गाना ‘नार मैंने बुढ़ो बतावे है’ राजस्थान के पॉपुलर लोकगीतों में से एक है. आमतौर पर इसे ग्रामीण मेलों और शादियों में खूब गाया और नाचा जाता है. इस गाने की खासियत है इसका हास्य और जीवन से जुड़ा अंदाज, जो हर उम्र के लोगों को जोड़ देता है. बुजुर्गों का इस गाने पर थिरकना लोगों के चेहरे पर हंसी ले आता है.

जहां अक्सर लोग मानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ खुशियां और ऊर्जा कम हो जाती है लेकिन इन दो बुजुर्गों ने अपने डांस से यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. अगर दिल जवान हो तो हर पल को नाचा और जिया जा सकता है. हालांकि आप अगर गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डांस कर रहे दोनों लोग बुजुर्ग नहीं नवयुवक हैं, जिन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा वेश धारण किया है.

बता दें कि राजस्थान के गांव आज भी अपनी लोक परंपराओं और कला को संजोए हुए हैं. यही वजह है कि समय-समय पर ऐसे वीडियोज सामने आते हैं जो लोगों जड़ों से जोड़ते हैं.

