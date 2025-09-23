Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के वीरू डांसर ने 'परदेसी-परदेसी' गाने पर किया डांस, लचक देख लड़कियां भी शरमा जाएंगी

Rajasthani Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में राजस्थान के डांसर वीरू ने लहंगा पहनकर गदर काट दिया है. उनका डांस वीडियो करीब 4 साल पुराना है. इसमें वह बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के फेमस गाने 'परदेसी-परदेसी जाना नहीं' पर डांस कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनका डांस देखने के लिए तमाम लोग आसपास मौजूद हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 23, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!
8 Photos
Shardiya navratri 2025

राजस्थान को वो चमत्कारी मंदिर, जहां नवरात्रि में दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!
7 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जो मर्दो की तरह पहनती थी शेरवानी और रखती थी तलवार!

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का ये किला नहीं देखा तो क्या देखा? अक्टूबर-नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान

राजस्थान के वीरू डांसर ने 'परदेसी-परदेसी' गाने पर किया डांस, लचक देख लड़कियां भी शरमा जाएंगी

Rajasthani Viral Video: वैसे तो राजस्थान में एक से बढ़कर एक डांसर हैं, जिनका डांस देखते ही लोगों की नजरें ठहर जाती हैं. तमाम डांसर तो ऐसे हैं, जिनकी एनर्जी और स्टेप्स देखने वालों का मन मोह लेते हैं. राजस्थान के एक फेमस लोक डांसर हैं वीरू नागौरी. यूट्यूब पर इनका चैनल Veeru Dancer Rajasthani के नाम से बना है और इसपर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं.

वीरू डांसर के डांस में इतनी दमदार एनर्जी होती है कि देखने वाले वाह-वाह कर उठते हैं. वैसे तो वीरू एक लड़का हैं लेकिन जब भी कभी राजस्थानी वेशभूषा धारण करके और तमाम गहने पहनकर मंच पर डांस के लिए उतरते हैं तो अच्छे से अच्छे लोगों की निगाहें उनपर से हट नहीं पाती हैं.

हाल ही में राजस्थान के फेमस डांसर वीरू का एक पुराना डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी बिना तारीफ के नही रह पाएंगे. लाल और लाइट क्रीम कलर के लहंगे के साथ हाथों में भरी-भरी चूड़ियों के साथ वीरू किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे हैं. उनकी कमर की लचक देख कर कोई भी उनका दीवाना हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में राजस्थान के डांसर वीरू ने लहंगा पहनकर गदर काट दिया है. उनका डांस वीडियो करीब 4 साल पुराना है. इसमें वह बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के फेमस गाने 'परदेसी-परदेसी जाना नहीं' पर डांस कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनका डांस देखने के लिए तमाम लोग आसपास मौजूद हैं.

गाना शुरू होते ही वीरू बड़े ही धमाकेदार और अनोखे अंदाज में डांस शुरू कर दिया. उनका हर स्टेप आपका दिल जीत लेगा. वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वहीं, कमेंट करने वालों की भी कोई कमी नहीं है.

वीडियो पर वीरू के डांस की तारीफ करते हुए लोगों ने लिखा कि यह है असली कलाकार वीरु भाई. आपने जो डांस किया हैं. हर किसी के बस की बात नहीं है आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है. दिल से धन्यवाद करता हूं. एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए थे. डांस देखते हुए आपका वाकई मुद्दत के बाद जो डांस देखा है. इस गाने पर उसके लिए जितनी तारीफें की जाएं, कम पड़ेंगी. लोक कलाकार होने के साथ-साथ आप हिंदी भाषी कला के कलाकार ही नहीं बल्कि उसमें भी उतने ही निपुण नज़र आये हो. भगवान आपको सदा खुश रखे.. अंतिम सांस तक इस तरह खुलकर नाचो आप यही दुआएं हैं..

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news