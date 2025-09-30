Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Viral Video: 'गजब मेरे खाटू वाले' गाने पर वीरू डांसर ने किया तगड़ा डांस, करोड़ों लोग देख चुके

Rajasthani Viral Video: वीरू डांसर का यह डांस इतना अद्भुत है कि देखने वाला हर कोई उनकी लचक और तालमेल का कायल हो जाता है. थाली पर डांस करना वैसे ही काफी मुश्किल माना जाता है लेकिन वीरू जिस सहजता और ऊर्जा के साथ इसे करते हैं, वह वाकई अद्भुत है. उनके डांस के हर मूवमेंट में खाटू श्याम बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और लोकनृत्य की झलक साफ दिखाई देती है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 30, 2025, 07:26 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 07:26 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!
7 Photos
Dussehra 2025

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

Viral Video: 'गजब मेरे खाटू वाले' गाने पर वीरू डांसर ने किया तगड़ा डांस, करोड़ों लोग देख चुके

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मिट्टी कला और संस्कृति से भरी पड़ी है. यहां के लोक कलाकार अपनी परंपरा और हुनर से हमेशा लोगों का दिल जीतते आए हैं. इन्हीं कलाकारों में से एक नाम है वीरू डांसर का, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे 'गजब मेरे खाटू श्याम बाबा' गाने पर थाली डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

थाली डांस में लचक देख दंग हुए लोग
वीरू डांसर का यह डांस इतना अद्भुत है कि देखने वाला हर कोई उनकी लचक और तालमेल का कायल हो जाता है. थाली पर डांस करना वैसे ही काफी मुश्किल माना जाता है लेकिन वीरू जिस सहजता और ऊर्जा के साथ इसे करते हैं, वह वाकई अद्भुत है. उनके डांस के हर मूवमेंट में खाटू श्याम बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और लोकनृत्य की झलक साफ दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर धमाल
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों-हाथ उठा लिया. देखते ही देखते यह वीडियो करोड़ों व्यूज पार कर गया और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया. कमेंट बॉक्स में दर्शक उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कोई उन्हें राजस्थान की शान बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसा डांस तो पहली बार देखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति
राजस्थान में थाली डांस हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है. मेले-ठेलों और धार्मिक आयोजनों में यह कला लोगों का ध्यान खींचती है. वीरू डांसर ने इस परंपरागत नृत्य को आधुनिक अंदाज में पेश किया है, जिससे युवा पीढ़ी भी इसे पसंद कर रही है. उनके डांस में जहां लचक और ऊर्जा है, वहीं उसमें राजस्थान की लोकधारा की गहरी छाप भी नजर आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के दिलों में जगह बनाई
वीरू डांसर का यह वीडियो सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि राजस्थान की लोकसंस्कृति का उदाहरण है. जिस तरह उन्होंने 'गजब मेरे खाटू श्याम बाबा' गाने पर थाली डांस को प्रस्तुत किया है, उसने हर किसी का मन मोह लिया है. यही कारण है कि आज उनका नाम हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर छाया हुआ है और लोग उन्हें बार-बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरू डांसर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजस्थान की धरती पर कला कभी पुरानी नहीं होती. परंपरा और आधुनिकता के इस मेल ने उनके डांस को न सिर्फ वायरल कर दिया, बल्कि उन्हें करोड़ों दिलों का चहेता बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news