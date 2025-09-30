Viral Video: 'गजब मेरे खाटू वाले' गाने पर वीरू डांसर ने किया तगड़ा डांस, करोड़ों लोग देख चुके

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मिट्टी कला और संस्कृति से भरी पड़ी है. यहां के लोक कलाकार अपनी परंपरा और हुनर से हमेशा लोगों का दिल जीतते आए हैं. इन्हीं कलाकारों में से एक नाम है वीरू डांसर का, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे 'गजब मेरे खाटू श्याम बाबा' गाने पर थाली डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

थाली डांस में लचक देख दंग हुए लोग

वीरू डांसर का यह डांस इतना अद्भुत है कि देखने वाला हर कोई उनकी लचक और तालमेल का कायल हो जाता है. थाली पर डांस करना वैसे ही काफी मुश्किल माना जाता है लेकिन वीरू जिस सहजता और ऊर्जा के साथ इसे करते हैं, वह वाकई अद्भुत है. उनके डांस के हर मूवमेंट में खाटू श्याम बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और लोकनृत्य की झलक साफ दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर धमाल

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों-हाथ उठा लिया. देखते ही देखते यह वीडियो करोड़ों व्यूज पार कर गया और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया. कमेंट बॉक्स में दर्शक उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कोई उन्हें राजस्थान की शान बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसा डांस तो पहली बार देखा है.

लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति

राजस्थान में थाली डांस हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है. मेले-ठेलों और धार्मिक आयोजनों में यह कला लोगों का ध्यान खींचती है. वीरू डांसर ने इस परंपरागत नृत्य को आधुनिक अंदाज में पेश किया है, जिससे युवा पीढ़ी भी इसे पसंद कर रही है. उनके डांस में जहां लचक और ऊर्जा है, वहीं उसमें राजस्थान की लोकधारा की गहरी छाप भी नजर आती है.

लोगों के दिलों में जगह बनाई

वीरू डांसर का यह वीडियो सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि राजस्थान की लोकसंस्कृति का उदाहरण है. जिस तरह उन्होंने 'गजब मेरे खाटू श्याम बाबा' गाने पर थाली डांस को प्रस्तुत किया है, उसने हर किसी का मन मोह लिया है. यही कारण है कि आज उनका नाम हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर छाया हुआ है और लोग उन्हें बार-बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

वीरू डांसर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजस्थान की धरती पर कला कभी पुरानी नहीं होती. परंपरा और आधुनिकता के इस मेल ने उनके डांस को न सिर्फ वायरल कर दिया, बल्कि उन्हें करोड़ों दिलों का चहेता बना दिया है.

