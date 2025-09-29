Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दरवाजा बंद करते ही आई अजीब आवाज, सच सामने आते ही सब हंसी से हो रहे लोटपोट

Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पति दरवाजे की आवाज का राज जानने के लिए परेशान हो जाता है. वह सोचता है कि दरवाजा किसी तकनीकी खराबी के कारण अजीब आवाज कर रहा है लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे असलियत का पता चलता है. असल में वह आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की हंसी से आ रही होती है. पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और जोर-जोर से इतनी अजीब तरीके से हंसती है कि पति को लगता है जैसे दरवाजा अजीब आवाज कर रहा हो.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 29, 2025, 06:52 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 06:52 AM IST

Trending Photos

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना, इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना, इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा
8 Photos
CM Bhajanlal Sharma

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल
8 Photos
Rajasthani Gujiya

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी

दरवाजा बंद करते ही आई अजीब आवाज, सच सामने आते ही सब हंसी से हो रहे लोटपोट

Rajasthani Viral Video: राजस्थान से एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. वीडियो में पति कमरे में एंट्री करता है और दरवाजा बंद करते ही उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है. वह चौंककर दरवाजे को बार-बार खोलता और बंद करता है. हर बार वही आवाज सुनकर वह हैरान हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है और वह शॉक रह जाता है.


वीडियो में देखा जा सकता है कि पति दरवाजे की आवाज का राज जानने के लिए परेशान हो जाता है. वह सोचता है कि दरवाजा किसी तकनीकी खराबी के कारण अजीब आवाज कर रहा है लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे असलियत का पता चलता है. असल में वह आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की हंसी से आ रही होती है. पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और जोर-जोर से इतनी अजीब तरीके से हंसती है कि पति को लगता है जैसे दरवाजा अजीब आवाज कर रहा हो.

हंसी रोक पाना मुश्किल
जैसे ही सच्चाई सामने आती है, वीडियो देखने वाला हर कोई हंसी से लोटपोट हो जाता है. पति की मासूमियत और पत्नी की अनोखी हंसी का यह कॉम्बिनेशन वीडियो को बेहद मजेदार बना देता है. यही वजह है कि यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई, इस दरवाजे की तो सर्विसिंग करवानी पड़ेगी. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि ऐसी हंसी तो कोई मशीन भी रिपेयर नहीं कर सकती.

सोशल मीडिया पर धूम
वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लाखों ने लाइक किया है. कपल्स के बीच यह वीडियो खासा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसमें पति-पत्नी के बीच का हल्का-फुल्का ह्यूमर साफ झलकता है.

राजस्थान से वायरल यह वीडियो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आम जिंदगी की छोटी-छोटी घटनाएं भी कैसे हंसी का बड़ा कारण बन सकती हैं. पति-पत्नी की नोकझोंक और मस्तीभरे लम्हे ही रिश्ते में मिठास घोलते हैं. अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर देखें. इसे देखते ही आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news