दरवाजा बंद करते ही आई अजीब आवाज, सच सामने आते ही सब हंसी से हो रहे लोटपोट

Rajasthani Viral Video: राजस्थान से एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. वीडियो में पति कमरे में एंट्री करता है और दरवाजा बंद करते ही उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है. वह चौंककर दरवाजे को बार-बार खोलता और बंद करता है. हर बार वही आवाज सुनकर वह हैरान हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है और वह शॉक रह जाता है.



वीडियो में देखा जा सकता है कि पति दरवाजे की आवाज का राज जानने के लिए परेशान हो जाता है. वह सोचता है कि दरवाजा किसी तकनीकी खराबी के कारण अजीब आवाज कर रहा है लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे असलियत का पता चलता है. असल में वह आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की हंसी से आ रही होती है. पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और जोर-जोर से इतनी अजीब तरीके से हंसती है कि पति को लगता है जैसे दरवाजा अजीब आवाज कर रहा हो.

हंसी रोक पाना मुश्किल

जैसे ही सच्चाई सामने आती है, वीडियो देखने वाला हर कोई हंसी से लोटपोट हो जाता है. पति की मासूमियत और पत्नी की अनोखी हंसी का यह कॉम्बिनेशन वीडियो को बेहद मजेदार बना देता है. यही वजह है कि यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई, इस दरवाजे की तो सर्विसिंग करवानी पड़ेगी. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि ऐसी हंसी तो कोई मशीन भी रिपेयर नहीं कर सकती.

सोशल मीडिया पर धूम

वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लाखों ने लाइक किया है. कपल्स के बीच यह वीडियो खासा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसमें पति-पत्नी के बीच का हल्का-फुल्का ह्यूमर साफ झलकता है.

राजस्थान से वायरल यह वीडियो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आम जिंदगी की छोटी-छोटी घटनाएं भी कैसे हंसी का बड़ा कारण बन सकती हैं. पति-पत्नी की नोकझोंक और मस्तीभरे लम्हे ही रिश्ते में मिठास घोलते हैं. अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर देखें. इसे देखते ही आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

