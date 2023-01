Video: पतली सी बाल चोटी से उर्फी जावेद ने छिपाई इज्जत, पूरे शरीर पर दिखा सिर्फ एक कपड़ा

Entertainment News: कई बार अपनी टॉपलेस अदाओं से फैंस के होश फाख्ता करने वाली उर्फी जावेद ने इस बार लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, लंबे बालों की चोटी में बदन पर महज एक कपड़े से इज्जत छिपाने वाली उर्फी जावेद ने जो बोल्ड अवतार लोगों को दिखाया है, उसपर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है.

बोल्ड तस्वीरों और बेबाक अंदाज के चलते उर्फी जावेद सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं. बोल्डनेस की बात होते ही सबसे पहले उनका ही नाम लोगों की जुबां पर आता है. उर्फी जावेद के अतरंगे फैंशन सेंस से न केवल उनके फैंस बल्कि ट्रोलर्स भी हैरान रह जाते हैं.

उर्फी जावेद हर बार फैंस के लिए कुछ नया करने क सिचुएशन में बोल्डनेस की सारी हदें तोड़ देती हैं. वह इतने रिवीलिंग और बोल्ड कपड़े पहनती हैं कि खुद देखने वाले की ही आंखें शर्म से झुक जाएं. इस बार उर्फी जावेद ने बेशर्मी की हर हद को लांघते हुए अपना ऐसा बोल्ड रूप दिखाया है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने तो शर्म से ही अपनी आंखें बंद कर ली.

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद ही सेंसेशनल बोल्ड शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट पार्ट पर महज एक ही कपड़ा कैरी किया हुआ है. उर्फी जावेद ने अपने बालों से लंबी सी चोटी बनाई हुई है और लेफ्ट अपर बॉडी को भी चोटी से ही ढकने की नाकाम सी कोशिश की है. उर्फी जावेद ने वीडियो का कैप्शन दिया है कि I like what I see. उ्रफी जावेद के इस वीडियो को 169,995 लाइक मिल चुके हैं.

बता दें कि उर्फी जावेद कैमरे के सामने अपनी ड्रेस के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने में माहिर हैं. वह कई बार टॉपलेस हो चुकी हैं तो कई बार बेहद ही चौंकाने वाली ड्रेस पहनकर हुस्न का जलवा बिखेर चुकी है. वह बोरी, कंचे, नाखूम, कैंडी फ्लॉस, कांच और घड़ियों से बनी ड्रेस तक पहन चुकी हैं.

