बिना टॉप पहने उर्फी जावेद ने बनवाया पीठ का वीडियो, फैंस बोले- तिल गिनकर बताने हैं क्या

Entertainment Video: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद की अदाएं देखने के लिए एक तरफ जहां फैंस हर समय इंतजार करते रहते हैं, वहीं, दूसरी ओर उर्फी जावेद भी फैंस की बेताबी और धड़कनें बढ़ाने के लिए हर बार नया स्टाइल और फैशन करके उन्हें चौंका देती हैं.

आए दिन अपनी ड्रेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली उर्फी जावेद कई बार टॉपलेस हो चुकी हैं पर इस बार फैंस ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि खुद उर्फी जावेद भी शर्म से लाल हो जाएं. बोरी, कांच, ब्लेड, घड़ी, मोबाइल, फूल से बनी ड्रेसेस और टॉप पहनकर सबको चौंका कर रख देने वाली उर्फी जावेद ने टॉपलेस होकर ऐसा धमाल मचा दिया कि फैंस ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछ लिए.

बेबाक अंदाज और यूनिक फैशन सेंस के चलते सुर्खियों में बनी रहने वाली उर्फी जावेद को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. लोगों की सोच जहां तक जा नहीं सकती है, उर्फी जावेद उस लेवल को पार करके अपनी ड्रेस बना सकती हैं. उर्फी जावेद बेहद बोल्ड और रिवीलिंग कपड़ों के लिए अक्सर हो ट्रोल होती रहती हैं पर उनपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है.

बता दें कि कुछ समय पहले उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक टॉपलेस वीडियो शेयर किया था. उर्फी जावेद इस वीडियो में कैनवस पर कुछ लिख रही हैं. इस वीडियो में उर्फी जावेद पूरी तरह से टॉपलेस हैं और हाथ में पेंटिंग ब्रश पकड़ रखा है. उर्फी जावेद के सामने कैनवस पर लिखा है कि THEY MAD. THEY STILL NAMELESS. इस वीडियो में उर्फी जावेद ने केवल पैंट पहनी है.

हाथों में ब्रश और पूरी तरह से टॉपलेस उर्फी जावेद का यह लुक बेहद ही कातिलाना है. उर्फी जावेद की पैंट के पीछे दो ब्लैक एंड व्हाइट हाथ छपे हुए हैं. इस वीडियो में उर्फी जावेद की पीठ के ऊपर कांधे का पास उनका तिल भी नजर आ रहा है, जो उनके लुक को और कातिलाना बना रहा है. उर्फी जावेद का यह घायल करने वाला लुक देखकर फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या पूरी बैक के तिल काउंट करने हैं.

