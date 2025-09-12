Viral Video: जब ऊंट चबा गया नींबू, खटास से हिल गया दिमाग, वायरल हो रहा मजेदार वीडियो

Viral Video: रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट, जो बिना पानी पिए कई दिन जीवित रह सकता है और रेगिस्तानी कैक्टस को बड़े चाव से खाता है, एक नींबू के स्वाद ने उसके होश उड़ा दिए. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक मजेदार वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स सड़क किनारे खड़ा होकर ऊंट को नींबू खाने के लिए देता है.

नींबू देखते ही ऊंट उत्साह में उसके पास दौड़ता है और उसे चखने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह नींबू चबाता है, उसके चेहरे का हावभाव पूरी तरह बदल जाता है. नींबू का खट्टा स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वह तुरंत उसे उगल देता है. स्वाद को मुंह से निकालने के लिए ऊंट लार टपकाने लगता है, मानो नींबू ने उसके दिमाग को चकरा दिया हो. उसका यह अजीबो-गरीब रिएक्शन देखकर लोग हंस पड़े.

यह वीडियो सोशल साइट एक्स पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें कैप्शन में लिखा है, "यह पागलपन है, ऊंट कैक्टस को आसानी से खा लेता है, लेकिन नींबू से नाराज हो जाता है." इस वीडियो को अब तक 32 लाख लोग देख चुके हैं और इसे 26 हजार लाइक्स मिले हैं. ऊंट का यह अनोखा रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन गया है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है.

