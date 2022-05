'आग लगे बस्ती में' यह पाकिस्तानी TikToker अपनी मस्ती में, Viral Video

Social Media Viral Video: हर दिन सोशल मीडिया पर रील्स या टिकटॉक बनाने वाले लोग लाखों वीडियो सोशल साइट्स पर अपलोड करते हैं. उन्हीं में से कुछ वीडियो देखते ही देखते दुनियाभर पर फेमस हो जाता है. कई बार ऐसे लोग या तो फेमस हो जाते हैं और स्टार बन जाते हैं तो कई बार लोगों को उनके अजीबोगरीब हरकत की वजह से ट्रोल भी कर दिया जाता है.

Pakistani social media star #HumairaAsghar slammed for posting a TikTok video on forest fire .

She posted a clip of herself walking teasingly in a silver gown while the hillside burns.#Pakistan pic.twitter.com/T2i5A5sXFL

— Manish Shukla (@manishmedia) May 19, 2022