बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा का निधन, PM मोदी ने प्रकट किया शोक

जयपुर: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का शुक्रवार को निधन हो गया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया है, "बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा के निधन का समाचार दुखद है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं."

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने अपने शोक संदेश में कहा कि शर्मा ने राजनीति में एक मिसाल कायम की थी. सादगी ईमानदारी एवं समय की प्रतिबद्धता उनकी पहचान थी. उनके जाने से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी. सतीश जी, प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी ने भी शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

Anguished by the passing away of Shri Bhanwar Lal Sharma Ji. His role in strengthening the Party in Rajasthan was extremely valuable. Simplicity and selflessness came naturally to him. Condolences to his family and well wishers. Om Shanti.

