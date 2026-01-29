Zee Rajasthan
खेलती हुई 2 साल की बच्ची पर तेजाब फेंककर भागा बदमाश, बुरी तरह झुलसा सिर-माथा, जलन से तड़प रही बच्ची की चीख सुन थर्रा गया हनुमानगढ़ शहर

Rajasthan Crime News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. वार्ड नंबर 10 में रविवार, 25 जनवरी 2026 की सुबह करीब 10 बजे, 2 वर्षीय मासूम बच्ची नीकू घर के बाहर चौकी पर निर्दोष खेल रही थी. अचानक अज्ञात बदमाश ने उसके सिर पर तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे बच्ची का सिर, माथा और चेहरा बुरी तरह झुलस गया.

2 Year Old Girl Neeku Brutally Attacked with Acid: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर में एक ऐसी घटना घटी है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. वार्ड नंबर 10 की एक छोटी-सी गली में, जहां बच्चे निर्दोष हंसी-खुशी खेलते हैं, वहां रविवार 25 जनवरी 2026 की सुबह करीब 10 बजे एक 2 साल की मासूम बच्ची नीकू पर अज्ञात बदमाश ने तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया. छोटी-सी नीकू घर के बाहर चौकी पर खेल रही थी, अचानक उसकी चीखें गूंजीं और पूरा मोहल्ला थर्रा गया.


नीकू के पिता हरीश उर्फ हैप्पी और परिवार वाले दौड़े तो देखा—उनकी लाड़ली खून और जलन से तड़प रही थी. सिर, माथा और चेहरा बुरी तरह झुलस गया था. तेजाब की तीखी गंध और बच्ची की कराहें... यह मंजर किसी का भी दिल तोड़ देने वाला था. दादी पुष्पा गर्ग की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे. उन्होंने रोते हुए बताया, "हमारी मासूम बस खेल रही थी... कोई दरिंदा आया और उसके सिर पर तेजाब डालकर भाग गया. बच्ची अब सदमे में है, रात-रात भर रोती है, डर से कांपती है. शारीरिक जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मानसिक खौफ? ये कैसे मिटेगा?"

घटना के पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. हरीश ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमलावर का कोई सुराग नहीं मिला. कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई गवाह... कुछ नहीं. पूरे इलाके में दहशत है. मां-बाप अब अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने से डरते हैं. क्या अब मासूम बच्चे अपने ही घर के आंगन में भी सुरक्षित नहीं?

स्थानीय लोग रोष में हैं. एक पड़ोसी ने कहा, "दिन-दहाड़े ऐसी घटना... कानून-व्यवस्था कहां सो रही है? क्या सरकार और पुलिस इंतजार कर रही है कि कोई और मासूम जले?" नीकू की छोटी-सी दुनिया में अब सिर्फ दर्द और डर है. उसकी मासूम आंखों में वो खौफ देखकर हर कोई रो पड़ता है. परिवार इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन असली दर्द वो है जो दिल में बस गया है.

प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं—क्यों नहीं पकड़ा गया हमलावर? तेजाब जैसा खतरनाक पदार्थ आसानी से कैसे मिल जाता है? क्या कानून इतना कमजोर है कि एक 2 साल की बच्ची की सुरक्षा नहीं कर पा रहा? नीकू की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज की उस क्रूरता की चीख है जहां मासूमियत भी सुरक्षित नहीं.

