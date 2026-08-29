Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /hanumangargh
  • /टिकट नहीं मिला तो AAP के टिकट पर लड़ सकते हैं BJP-कांग्रेस के नेता, चुनाव से पहले हनुमानगढ़ में सियासी हलचल

टिकट नहीं मिला तो AAP के टिकट पर लड़ सकते हैं BJP-कांग्रेस के नेता, चुनाव से पहले हनुमानगढ़ में सियासी हलचल

Hanumangarh Municipal Election: राजस्थान के आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर हनुमानगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा और कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता उसके संपर्क में हैं. पार्टी का कहना है कि टिकट नहीं मिलने पर इनमें से कुछ नेता AAP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. पार्टी ने छह प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 29, 2026, 07:11 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 07:11 AM IST
टिकट नहीं मिला तो AAP के टिकट पर लड़ सकते हैं BJP-कांग्रेस के नेता, चुनाव से पहले हनुमानगढ़ में सियासी हलचल
Image Credit: AAP Rajasthan

AAP Rajasthan: हनुमानगढ़ राजस्थान में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है. AAP राजस्थान के प्रदेश सह प्रभारी विकास बग्गा ने कहा कि दोनों दलों के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि अगर इन नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो कुछ लोग AAP के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.


शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित पीआर अकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास बग्गा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नगर परिषद चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी. पार्टी की योजना हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभी 60 वार्डों में उम्मीदवार उतारने की है.

Add Zee News as a Preferred Source


बागियों को भी टिकट देने की तैयारी
विकास बग्गा ने कहा कि किसी वार्ड में अगर AAP का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और भाजपा या कांग्रेस का कोई बागी नेता पार्टी के तय मापदंडों पर खरा उतरता है, तो उसे टिकट देने पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी के संपर्क में हैं. टिकट बंटवारे के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की बात भी उन्होंने कही.


बग्गा ने राजस्थान में AAP को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि राजस्थान में पार्टी पहले की तुलना में मजबूत हुई है और वार्ड स्तर तक संगठन का विस्तार किया जा रहा है.


‘राजस्थान की राजनीति में बदलाव दिखेगा’
AAP नेता ने कहा कि जिन राज्यों में पार्टी की सरकार रही है, वहां जनता से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है. इसी आधार पर पार्टी राजस्थान में भी लोगों के बीच जा रही है. उन्होंने आगामी चुनाव में प्रदेश की राजनीति में बदलाव आने का दावा किया.


BJP-कांग्रेस पर AAP जिलाध्यक्ष का निशाना
AAP जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने भी भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि दोनों प्रमुख दलों के सामने कई वार्डों में उम्मीदवारों को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने हनुमानगढ़ नगर परिषद में पहले बने कांग्रेस बोर्ड और बाद में उसके भाजपा में शामिल होने का भी जिक्र किया. बेनीवाल ने कहा कि ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों से मतदाताओं के सामने भी स्थिति को लेकर सवाल खड़े होते हैं.


AAP ने छह उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की
बीकानेर संभाग संगठन प्रभारी, प्रदेश सचिव और जिला चुनाव प्रभारी राजवीर माली ने बताया कि पार्टी ने जिले में छह प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. उनके मुताबिक, उम्मीदवारों के आवेदन लगातार मिल रहे हैं और पार्टी स्तर पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है.


राजवीर माली ने कहा कि प्रदेश स्तर से मंजूरी मिलने के बाद दूसरी और तीसरी सूची भी जारी की जाएगी. पार्टी का लक्ष्य सभी 60 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविन्द्र चाहर, सचिन कौशिक समेत AAP के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan nikay Panchayat chunav
rajasthan politics news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टिकट नहीं मिला तो AAP के टिकट पर लड़ सकते हैं BJP-कांग्रेस के नेता, चुनाव से पहले हनुमानगढ़ में सियासी हलचल
2
3
4
5