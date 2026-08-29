/टिकट नहीं मिला तो AAP के टिकट पर लड़ सकते हैं BJP-कांग्रेस के नेता, चुनाव से पहले हनुमानगढ़ में सियासी हलचल

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AAP Rajasthan: हनुमानगढ़ राजस्थान में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है. AAP राजस्थान के प्रदेश सह प्रभारी विकास बग्गा ने कहा कि दोनों दलों के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि अगर इन नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो कुछ लोग AAP के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.
शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित पीआर अकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास बग्गा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नगर परिषद चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी. पार्टी की योजना हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभी 60 वार्डों में उम्मीदवार उतारने की है.
बागियों को भी टिकट देने की तैयारी
विकास बग्गा ने कहा कि किसी वार्ड में अगर AAP का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और भाजपा या कांग्रेस का कोई बागी नेता पार्टी के तय मापदंडों पर खरा उतरता है, तो उसे टिकट देने पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी के संपर्क में हैं. टिकट बंटवारे के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की बात भी उन्होंने कही.
बग्गा ने राजस्थान में AAP को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि राजस्थान में पार्टी पहले की तुलना में मजबूत हुई है और वार्ड स्तर तक संगठन का विस्तार किया जा रहा है.
‘राजस्थान की राजनीति में बदलाव दिखेगा’
AAP नेता ने कहा कि जिन राज्यों में पार्टी की सरकार रही है, वहां जनता से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है. इसी आधार पर पार्टी राजस्थान में भी लोगों के बीच जा रही है. उन्होंने आगामी चुनाव में प्रदेश की राजनीति में बदलाव आने का दावा किया.
BJP-कांग्रेस पर AAP जिलाध्यक्ष का निशाना
AAP जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने भी भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि दोनों प्रमुख दलों के सामने कई वार्डों में उम्मीदवारों को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने हनुमानगढ़ नगर परिषद में पहले बने कांग्रेस बोर्ड और बाद में उसके भाजपा में शामिल होने का भी जिक्र किया. बेनीवाल ने कहा कि ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों से मतदाताओं के सामने भी स्थिति को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
AAP ने छह उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की
बीकानेर संभाग संगठन प्रभारी, प्रदेश सचिव और जिला चुनाव प्रभारी राजवीर माली ने बताया कि पार्टी ने जिले में छह प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. उनके मुताबिक, उम्मीदवारों के आवेदन लगातार मिल रहे हैं और पार्टी स्तर पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है.
राजवीर माली ने कहा कि प्रदेश स्तर से मंजूरी मिलने के बाद दूसरी और तीसरी सूची भी जारी की जाएगी. पार्टी का लक्ष्य सभी 60 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविन्द्र चाहर, सचिन कौशिक समेत AAP के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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