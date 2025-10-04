गोलूवाला गुरुद्वारा विवाद, झड़प में कई लोग घायल, स्थिति पर काबू पाने पहुंचे आईजी और एसपी

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब कमेटी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. बीती रात कुछ लोगों ने गुरुद्वारे में घुसने का प्रयास किया, जिससे विवाद झड़प में बदल गया. इस दौरान बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ला लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमे दर्ज किए. विवाद की गंभीरता को देखते हुए कल शाम आईजी हेमंत शर्मा और एसपी भी गोलूवाला पहुंचे, जहां आईजी ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली.



प्रशासन के कड़े उपाय: स्कूल बंद, इंटरनेट शटडाउन

स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने कल से ही स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दीं. आज इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है, ताकि अफवाहें न फैलें. कल ही एसडीएम के निर्देश पर गोलूवाला थानाधिकारी को गुरुद्वारा साहिब का रिसीवर नियुक्त कर दिया गया. अब गुरुद्वारे में एक पाठी सहित केवल पांच व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, और मौके पर पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारी व 15 थानों से भारी जाब्ता तैनात किया गया है.



पिछली घटनाएं और सिख नेताओं का बयान

इससे पहले भी गुरुद्वारे के अंदर-बाहर तलवारें लहराई गईं, लाठियां और पत्थर चले, तथा गुरु घर के अंदर तक झगड़ा हुआ. कई सिख नेताओं ने इसे गुरुघर की बेअदबी बताया. पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों ने बार-बार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील जारी की है. ग्रामीणों और निहंग जत्थेबंदियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद को बीजेपी और आरएसएस का रंग दे रहे हैं.

ग्रामीणों की मांगें और बाहरी हस्तक्षेप का आरोप

ग्रामीणों और सिख जत्थेबंदियों की मुख्य मांग है कि वर्तमान कमेटी और ग्रंथी लंबे समय से गुरुद्वारा संभाल रहे हैं, लेकिन समय-समय पर कमेटी में बदलाव होना चाहिए—चाहे सहमति से या कानूनी तरीके से. वर्तमान कमेटी ने इसे नहीं माना, जिससे विवाद बढ़ता चला गया. पुलिस-प्रशासन ने दोनों पक्षों से कई बार वार्ता की, लेकिन समाधान नहीं निकला. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हर धर्म और पार्टी के लोग रहते हैं, जो गुरुद्वारे में कारसेवा और सहयोग करते हैं, लेकिन अब बाहरी लोग सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं. इस मसले पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोलूवाला के ग्रामीण और निहंग सिख शांति की अपील कर रहे हैं. हालांकि, जी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.