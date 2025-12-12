जानें क्या है एथेनॉल? जिसकी फैक्ट्री को लेकर पिछले कई दिनो से टिब्बी में मचा है बवाल

Rajasthan Quiz: एथेनॉल एक जैविक ईंधन है,जो गन्ने, मक्का या चावल के किण्वन से बनता है. यह प्रदूषण घटाने और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने का लाभ देता है, पर इसके उत्पादन से जल प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.
Do You Know: एथेनॉल (Ethanol) एक जैविक यौगिक है, जिसे वैज्ञानिक रूप से एथिल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) भी कहा जाता है. इसे मुख्य रूप से एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है.
एथेनॉल कैसे बनता है?
एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, चावल और अन्य स्टार्च या शर्करा युक्त कृषि उत्पादों के किण्वन (Fermentation) की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है. भारत सरकार इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिसे ईंधन मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Program) कहा जाता है.
फायदे (Advantages)
पेट्रोल में मिलाकर (जैसे E20, जिसमें 20% एथेनॉल होता है) वाहनों में इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है. यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है. इसका उपयोग पेंट, इत्र, प्रिंटिंग स्याही और दवाइयों में विलायक (solvent) के रूप में उपयोग होता है.साथ ही किसानों को अपनी फसलों (जैसे गन्ना)के लिए एक वैकल्पिक बाजार मिलता है.इससे पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता कम होती है.
नुकसान (Disadvantages)
इसके उत्पादन में भारी मात्रा में पानी और रसायनों का उपयोग होता है, जिससे प्रदूषण होता है.खाद्य फसलों का उपयोग ईंधन के लिए होने से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. मौजूदा तकनीकें अभी भी देश की मांग को पूरी तरह पूरा करने में सक्षम नहीं हैं.
हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के राठीखेड़ा गांव में बन रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसके अंतर्गत किसानों के विरोध प्रदर्शन को हटाने के लिए जहां गुस्साए किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी, दफ्तरों और 18 से अधिक वाहनों में आगजनी की. हिंसा के जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया, जिसमें 50 से अधिक किसान घायल हो गए.इस तनाव के चलते क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और भारी पुलिस बल तैनात है.
