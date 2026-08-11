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मवाद निकालने के नाम पर निकाल दिया अंग ! हनुमानगढ़ के इस अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में एक निजी अस्पताल पर मरीज के बाएं अंडकोश को कथित तौर पर निकालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. DYFI ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. संगठन का आरोप है कि मरीज को मवाद निकालने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में सरकारी अस्पताल की जांच में बायां अंडकोश मौजूद नहीं होने की जानकारी मिली. हालांकि अस्पताल की ओर से अभी कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 11, 2026, 09:39 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 10:16 AM IST
मवाद निकालने के नाम पर निकाल दिया अंग ! हनुमानगढ़ के इस अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग
Image Credit: Hanumangarh News

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में एक निजी अस्पताल पर इलाज में कथित लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है. भारत की जनवादी नौजवान सभा (DYFI) ने आरोप लगाया है कि एक मरीज को उपचार के दौरान गुमराह कर उसका बायां अंडकोश निकाल दिया गया. मामले को लेकर संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

संगठन ने मामले में जांच कमेटी गठित कर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और निजी अस्पताल की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है.

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इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचा था मरीज
DYFI की ओर से दिए गए ज्ञापन के मुताबिक, मरीज उपचार के लिए हनुमानगढ़ के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचा था. संगठन का कहना है कि मरीज की जांच और अल्ट्रासाउंड कराया गया था. इसके बाद डॉक्टर ने उसके बाएं अंडकोश में संक्रमण और मवाद होने की बात बताई. आरोप के अनुसार, डॉक्टर ने मरीज को सिरिंज के जरिए मवाद निकालने की बात कही और उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया. संगठन का दावा है कि मरीज करीब दो दिन अस्पताल में भर्ती रहा और इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई.


छुट्टी के बाद भी अस्पताल बुलाया जाता रहा
DYFI के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज को उपचार और पट्टी के लिए लगातार बुलाया जाता रहा. इसके बावजूद उसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. इसके बाद नीटू सिंह ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से जांच करवाई. यहीं से पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने का दावा किया जा रहा है.


सरकारी अस्पताल की जांच के बाद उठे सवाल
संगठन का दावा है कि सरकारी अस्पताल में कराए गए अल्ट्रासाउंड के बाद मरीज को बताया गया कि उसका बायां अंडकोश मौजूद नहीं है. इसके बाद मरीज और उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में हुए उपचार को लेकर सवाल उठाए. DYFI ने इसी आधार पर आरोप लगाया है कि मरीज को मवाद निकालने की बात कहकर कथित तौर पर गुमराह किया गया और इलाज के दौरान उसका अंडकोश निकाल दिया गया. हालांकि, इस आरोप की वास्तविकता और उपचार के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.


कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जांच कमेटी की मांग
मामले को लेकर DYFI कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए. इसमें संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किए गए उपचार और मरीज की डिस्चार्ज रिपोर्ट समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए. संगठन का कहना है कि अगर जांच में डॉक्टर या अस्पताल की ओर से किसी तरह की लापरवाही या गलत प्रक्रिया सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.


कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
DYFI ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है. संगठन का कहना है कि अगर मामले में समय रहते निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा. संगठन ने कहा कि मरीज के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह सामने आना जरूरी है. साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.


अस्पताल का पक्ष सामने आना बाकी
फिलहाल इस पूरे मामले में निजी अस्पताल और संबंधित डॉक्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में मरीज और DYFI की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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