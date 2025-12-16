Zee Rajasthan
एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर 17 दिसंबर को किसानों की महापंचायत, दोपहर 12 बजे तक अस्थाई रूप से इंटरनेट बंद

Ethanol factory protest: हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद जोरों पर है. एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 16, 2025, 03:44 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 03:44 PM IST

एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर 17 दिसंबर को किसानों की महापंचायत, दोपहर 12 बजे तक अस्थाई रूप से इंटरनेट बंद

Ethanol factory protest: राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद जोरों पर है. एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है. किसानों द्वारा हनुमानगढ़ में 17 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया गया है.

17 दिसंबर को किसानों के होने वाले महापंचायत के देखते हुए प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है. एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बुधवार दोपहर 12:00 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है.

यह निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. 17 दिसंबर को धान मंडी जंक्शन में एक विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है.

किसान नेता मंगेज चौधरी ने बताया कि इस महापंचायत में हजारों किसान शामिल होंगे. साथ ही देशभर से वरिष्ठ किसान नेता भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए महापंचायत में पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों के हक और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है. हालांकि इंटरनेट बंद करने का निर्णय अस्थायी है और स्थिति सामान्य होते ही सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.

भीलवाड़ा के आसींद 16 दिसंबर एक किसान की कृषि कार्य करते वक्त किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिसे उसकी मौत हो गई. आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंपा गया. मृतक के भाई रतन सिंह रावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि मोहन सिंह रावत निवासी बीड़ का बाड़ीया 48 वर्षीय सोमवार रात्रि को गेहूं की फसल की रखवाली के लिए अपने खेत पर गया था.

गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था तभी अचानक किसी जहरीले जीव जंतु ने काट लिया, जिससे वह बेहोश हो गया इसके बाद उसे आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया.

