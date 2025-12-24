Zee Rajasthan
इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान आंदोलन तेज, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की पंजाब, हरियाणा व राजस्थान चैप्टर की मोर्चे से जुड़ी हुई किसान जथेबंदियों ने टिब्बी में चल रहे "इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ" मोर्चे में पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया.

Published: Dec 24, 2025, 07:39 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 07:39 PM IST

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी कस्बे के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक (भारत) की पंजाब, हरियाणा व राजस्थान चैप्टर की मोर्चे से जुड़ी हुई किसान जथेबंदियों ने टिब्बी में चल रहे "इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ" मोर्चे में पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया.

इस मौके पर बड़ी तादाद में किसान व महिलाएं व अन्य नागरिक शामिल हुए. वक्ताओं ने राठी खेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने व किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई और दस दिसंबर को किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज की निंदा की.

एसकेएम गैर राजनीतिक से इंद्रजीत सिंह कोटबुढा, सुखजीत सिंह हरदोझंडे, लखविंदर सिंह औलख, सुखजिंदर सिंह खोसा, गुरिंदर सिंह भंगू, कुलदीप सिंह औलख, हीरा सिंह, सुभाष झोरड़, भूपेंद्र सिंह, मुख्तार सिंह, मनजीत सिंह ने अपने-अपने विचार रखे. सभी किसान नेताओं ने "इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति" को विश्वास दिलाया कि पूरे भारत के किसान व मजदूर उनके साथ हैं.

किसी भी कीमत में इस क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी और राजस्थान सरकार से हमारी अपील है कि आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस लें. इस मोर्चे को चला रही कमेटी जो भी फैसला लेगी एसकेएम गैर राजनीतिक उनके साथ है. बड़ी संख्या में हरियाणा व पंजाब के किसान टिब्बी (हनुमानगढ़) में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे मोर्चे में पहुंचें.

