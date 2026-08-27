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गोगामेड़ी मेले में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 40 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, 255 CCTV से होगी निगरानी

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला 28 अगस्त से शुरू होगा. इस बार करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. सुरक्षा के लिए 255 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 650 दुकानों और बड़े डोम की व्यवस्था की गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 27, 2026, 02:17 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 02:17 PM IST
गोगामेड़ी मेले में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 40 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, 255 CCTV से होगी निगरानी
Image Credit: गोगामेड़ी मेला.

Hanumangarh News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले 2026 की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं. 28 अगस्त से शुरू होने वाले मेले में इस बार करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई और भीड़ प्रबंधन समेत कई व्यवस्थाओं को मजबूत किया है.

जिला स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा

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मेले की व्यवस्थाओं को लेकर गोगामेड़ी स्थित पंचायत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई. जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य भी मौजूद रहे.

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने मेले की तैयारियों का प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी अधिकारियों के सामने रखी. इसके बाद अलग-अलग विभागों से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.

255 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. मेला क्षेत्र में इस बार 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों के जरिए मेला क्षेत्र के साथ बैरिकेडिंग वाले मार्ग पर भी लगातार नजर रखी जाएगी. इसके अलावा आसपास के पुलिस थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा. अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी जानकारी ली.

बैरिकेडिंग के अंदर मिलेंगी जरूरी चीजें

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग क्षेत्र के अंदर ही प्रसाद और आवश्यक सामग्री की 6 दुकानें लगाई जाएंगी. इससे कतार में खड़े लोगों को सामान लेने के लिए बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

मेले में करीब 650 दुकानों का आवंटन किया गया है. श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए बड़े डोम भी लगाए जा रहे हैं.

पशु मेला और प्रतियोगिताएं भी रहेंगी आकर्षण

गोगामेड़ी मेले में लगने वाला पशु मेला भी श्रद्धालुओं के साथ पशुपालकों के लिए खास आकर्षण रहेगा. इसमें विभिन्न राज्यों से पशुपालकों के पहुंचने की संभावना है. मेले के समापन से पहले पशुओं की अलग-अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पशु मेले की तैयारियों को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई.

अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखीं व्यवस्थाएं

बैठक के बाद जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव और एसपी बी. आदित्य ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने गोगामेड़ी पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया.

बैठक में एएसपी गीता चौधरी, डीएसपी कुलदीप सहित प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, पशुपालन, जल संसाधन और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले मेले में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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