Hanumangarh News : हनुमानगढ़ में लगातार हो रही बिजली कटौती से किसानों का आक्रोश बुधवार को खुलकर सामने आ गया. ढाणी लालखां, खिनानिया और सुदानपुरा गांव के किसानों ने देईदास जीएसएस का घेराव कर धरना शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि पिछले 7 से 8 दिनों से क्षेत्र में बार-बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे सिंचाई सहित खेती-किसानी का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. ठीक से बिजली नहीं मिलने से फसलें सूखने का खतरा बढ़ गया है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पूरी बिजली नहीं तो फसल कैसे होगी ?

Add Zee News as a Preferred Source

एक किसान के लिए अपनी फसल के लिए बिजली की अच्छी सप्लाई चाहिए होती है, अगर बिजली नहीं होगी या कम होगी तो ट्यूबवेल और पंप वक्त पर नहीं चलेगें. फसल को पानी कैसे मिलेगा ? वक्त पर पानी ना हो तो फसल सूख जाएगी और किसानों को बड़ा नुकसान होगा.

जब तक बिजली नहीं तब तक धरना खत्म नहीं होगा

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि कृषि कार्य के लिए नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं की जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे.

मांगे ना मानी तो टंकी पर चढ़ेंगे ग्रामीण

खिनानिया गांव के पूर्व सरपंच छोटूराम कासनिया ने कहा की तीनों गांवो का जीएसएस अलग होना चाहिए. अगर जीएसएस अलग नहीं हो सके तो लाइन और ट्रांसफार्मर तो अलग होने चाहिए ताकि विद्युत आपूर्ति में कोई दिक्कत हो तो तीनों गांवो की लाइट एक साथ नहीं काटी जाए. जिससे गांव में किसानो और आमजन को फायदा होगा. पूर्व सरपंच ने चेतावनी देते हुए कहा की अगर मांग नहीं पूरी हुई, तो ग्रामीण पानी की टंकी पर भी चढ़ जाएंगे.

जेईएन बोले ग्रामीण की मांग भिजवा देंगे

नोहर विधुत विभाग के जेईएन मोहित कुमार ने बताया की ग्रामीणों की बार-बार बिजली कटौती को लेकर शिकायत आने कि बात सामने आई है. उसको लेकर एफआरटी टिम को जल्द से जल्द कोई भी समस्या आने पर फाल्ट निकालने के लिए कहा गया है. खेती और गांव की बिजली सप्लाई अलग अलग करने की मांग सामने आई है, उसको लेकर एस्टीमेंट बनाकर विभाग को भिजवा दिया जाएगा.