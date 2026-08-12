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काम के पैसे लेने गया था युवक, लोहे की रॉड से मारपीट का आरोप; परिवार ने मांगी कार्रवाई

Hanumangarh Crime: हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र के केलनियां गांव में एक युवक के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित राजूराम के शरीर पर चोटों के निशान वाला वीडियो भी सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि काम के पैसे लेने पहुंचने पर उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट की गई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 12, 2026, 12:20 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 12:20 PM IST
काम के पैसे लेने गया था युवक, लोहे की रॉड से मारपीट का आरोप; परिवार ने मांगी कार्रवाई
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. केलनियां गांव निवासी राजूराम के शरीर पर चोटों और घाव के निशान वाला वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि काम के पैसे लेने के लिए होटल पहुंचने पर उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट की गई. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पीड़ित के चाचा चुन्नीलाल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है.


परिवार का कहना है कि घटना के बाद से पीड़ित और उसके परिवार को कथित तौर पर धमकियां भी मिल रही हैं. ऐसे में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ राजूराम की सुरक्षा की मांग की है.

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काम के पैसे लेने पहुंचा था युवक

पीड़ित पक्ष के अनुसार राजूराम केलनियां गांव स्थित सांवरो सेठ होटल में ड्राइवरी का काम करता था. आरोप है कि काम के पैसे लेने के लिए वह होटल पहुंचा था. इसी दौरान वहां विवाद हुआ और उसके साथ मारपीट की गई. पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ लोहे की रॉड से हमला किया गया. मारपीट में उसके शरीर पर कई जगह चोटें आईं. घटना के बाद पीड़ित की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और एफआईआर दर्ज कराई गई. हालांकि मारपीट की पूरी वजह क्या थी और घटना के समय वहां वास्तव में क्या हुआ, इसका पूरा पता पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगा.


वीडियो में दिखे चोटों के निशान

मारपीट के बाद पीड़ित ने एक वीडियो भी मीडिया को उपलब्ध कराया है. वीडियो में उसके शरीर पर चोटों और घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं. पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके साथ काफी बेरहमी से मारपीट की गई.

परिजनों ने इसी वीडियो और मामले में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे काफी परेशान हैं और उन्हें आरोपियों की ओर से धमकी मिलने का डर है.


कलेक्टर और एसपी से लगाई गुहार

पीड़ित के चाचा चुन्नीलाल ने जिला कलेक्टर और एसपी को पत्र देकर पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है.


परिवार की एक और मांग पीड़ित की सुरक्षा को लेकर है. उनका कहना है कि घटना के बाद अगर धमकियां दी जा रही हैं तो पुलिस को इसे गंभीरता से लेते हुए राजूराम और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.


होटल में अवैध गतिविधियों के आरोप

पीड़ित और उसके परिवार की ओर से होटल संचालक को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि होटल में देह व्यापार, नशे की तस्करी और सट्टे जैसी अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. हालांकि ये आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. पुलिस जांच में ही यह साफ हो सकेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और होटल में किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी या नहीं.


पीड़ित ने कहा- ऐसी मारपीट किसी के साथ नहीं होनी चाहिए

पीड़ित राजूराम का कहना है कि उसके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, वह बेहद गंभीर मामला है. उसका आरोप है कि मारपीट इतनी ज्यादा की गई कि शरीर पर चोटों के कई निशान रह गए. परिवार का कहना है कि विवाद चाहे किसी भी बात को लेकर हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ इस तरह मारपीट करना उचित नहीं है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.


पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर
फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात पुलिस की जांच है. एफआईआर में लगाए गए आरोप, घटना की परिस्थितियां, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और उपलब्ध वीडियो जैसे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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