/हनुमानगढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्री में बन रही थी नकली खाद, कृषि विभाग ने मारा बड़ा छापा

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के रीको एरिया में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने के संदेह में संचालित एक अवैध फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान खाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, बड़ी संख्या में खाली बैग और पैक किए गए खाद के बैग बरामद किए हैं. जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि रीको क्षेत्र में बंद पड़ी एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के भीतर अवैध रूप से नकली खाद तैयार की जा रही है और उसे बाजार में सप्लाई किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद सहायक कृषि अधिकारी राकेश कुमार और कृषि अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री संचालक को कई बार दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद कोई भी आवश्यक रिकॉर्ड या दस्तावेज लेकर सामने नहीं आया. इसके बाद कृषि विभाग ने मामले की जानकारी एसडीएम को दी.

संदिग्ध सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू

एसडीएम की सूचना के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने फैक्ट्री के ताले तुड़वाकर परिसर में प्रवेश किया और वहां मौजूद सामग्री की जांच की. तलाशी के दौरान खाद बनाने वाली मशीनें, बड़ी मात्रा में खाली पैकेजिंग बैग और पहले से तैयार खाद के पैक बरामद हुए. सभी संदिग्ध सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह अवैध कारोबार हरियाणा के सिरसा निवासी गुरप्रीत नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था. हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और विभाग सभी तथ्यों का सत्यापन कर रहा है.

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बरामद खाद के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाएंगे. जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद की गुणवत्ता क्या थी और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता या मिलावट की गई थी या नहीं. विभाग का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.