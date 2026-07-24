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हनुमानगढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्री में बन रही थी नकली खाद, कृषि विभाग ने मारा बड़ा छापा

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ के भादरा रीको एरिया में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा. SDM की निगरानी में ताले तोड़कर कार्रवाई की गई. मशीनें, खाली बैग और तैयार खाद जब्त की गई. बरामद नमूनों को जांच के लिए भेजा गया.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 24, 2026, 01:39 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:39 PM
हनुमानगढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्री में बन रही थी नकली खाद, कृषि विभाग ने मारा बड़ा छापा
Image Credit: एसडीएम की सूचना के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई.

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के रीको एरिया में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने के संदेह में संचालित एक अवैध फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान खाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, बड़ी संख्या में खाली बैग और पैक किए गए खाद के बैग बरामद किए हैं. जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि रीको क्षेत्र में बंद पड़ी एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के भीतर अवैध रूप से नकली खाद तैयार की जा रही है और उसे बाजार में सप्लाई किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद सहायक कृषि अधिकारी राकेश कुमार और कृषि अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री संचालक को कई बार दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद कोई भी आवश्यक रिकॉर्ड या दस्तावेज लेकर सामने नहीं आया. इसके बाद कृषि विभाग ने मामले की जानकारी एसडीएम को दी.

संदिग्ध सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू

एसडीएम की सूचना के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने फैक्ट्री के ताले तुड़वाकर परिसर में प्रवेश किया और वहां मौजूद सामग्री की जांच की. तलाशी के दौरान खाद बनाने वाली मशीनें, बड़ी मात्रा में खाली पैकेजिंग बैग और पहले से तैयार खाद के पैक बरामद हुए. सभी संदिग्ध सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह अवैध कारोबार हरियाणा के सिरसा निवासी गुरप्रीत नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था. हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और विभाग सभी तथ्यों का सत्यापन कर रहा है.

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बरामद खाद के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाएंगे. जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद की गुणवत्ता क्या थी और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता या मिलावट की गई थी या नहीं. विभाग का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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