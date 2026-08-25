/'पंचायत में गए थे सुलह कराने, लौटी लाश', हनुमानगढ़ में लोहे के सब्बल से फूफा की बेरहमी से हत्या

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के चौहिलांवाली गांव में सोमवार दोपहर एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पर लोहे की सब्बल से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में श्रीगंगानगर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान 75 वर्षीय कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराज मेघवाल के रूप में हुई है. वह सिरसा जिले के अबूबशहर का निवासी था और पीहर पक्ष से पंचायत में शामिल होने चौहिलांवाली आया था. रिश्ते में वह परिवार की तीनों बहुओं का फूफा बताया गया है.

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तीन बहनों के ससुराल विवाद को लेकर हो रही थी पंचायत

जानकारी के अनुसार, फेफाना गांव के एक मेघवाल परिवार की तीन बेटियों की शादी चौहिलांवाली गांव में एक ही घर में हुई है. पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग लंबे समय से तीनों बहुओं को परेशान कर रहे थे और उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती थीं.

इसी विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को पीहर पक्ष के लोग चौहिलांवाली पहुंचे थे. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कहासुनी हो गई और मामला अचानक हिंसक हो गया.

सिर पर वजनी हथियार से हमला करने का आरोप

पीहर पक्ष के अनुसार, कहासुनी के दौरान बहुओं के ससुर धनाराम ने तैश में आकर कृष्णलाल के सिर पर वजनी हथियार, लोहे की सब्बल, से हमला कर दिया. हमले के बाद कृष्णलाल मौके पर ही गिर पड़े.

उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां सीटी स्कैन कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. प्रारंभिक सीटी स्कैन में सिर की हड्डी दो जगह टूटने और अत्यधिक रक्तस्राव की बात सामने आई थी.

श्रीगंगानगर में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

परिजन कृष्णलाल को इलाज के लिए श्रीगंगानगर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ससुराल पक्ष लगातार परेशान करता था और इसी विवाद को लेकर पंचायत करने पहुंचे लोगों पर हमला किया गया, जिसमें कृष्णलाल की जान चली गई.

सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने चौहिलांवाली निवासी ममता पत्नी कुलदीप की रिपोर्ट के आधार पर धनाराम, भागीरथ, कुलदीप, प्रदीप, विनोद, तुलसी देवी और विमला देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है. एसआई ज्योति के अनुसार, मामले की जांच जारी है और मृतक का पोस्टमार्टम मंगलवार को कराया जाएगा. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.