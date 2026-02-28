Hanumangarh: एक किडनी निकल चुकी थी, रिपोर्ट में निकली दो! जानें क्या है मामला

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय परिसर में पीपीपी मोड पर संचालित राजस्थान डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लापरवाही सामने आई है.

टाउन निवासी महेंद्र कुमार वर्मा ने अपनी 83 वर्षीय मां संतोष देवी का सीटी स्कैन करवाया तो लैब ने रिपोर्ट में महिला की दोनों किडनियों को पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य आकार का बता दिया.

शरीर में केवल एक ही किडनी

हैरान करने वाली हकीकत यह है कि मरीज की एक किडनी अगस्त 2024 में जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए निकाली जा चुकी है, जिसके बाद शरीर में केवल एक ही किडनी बची है, उसकी रिपोर्ट में दोनों अंगों का सलामत दिखना यह साफ करता है कि लैब में असल जांच के बजाय केवल पुराने फॉर्मेट को कॉपी-पेस्ट किया जा रहा है.

पीड़ित परिवार ने अब इस बात पर भी गहरा संदेह जताया है कि पिछली बार जिस रिपोर्ट के आधार पर किडनी निकलवाई गई थी, कहीं वह भी गलत तो नहीं थी.

गहन जांच की मांग

इस गंभीर मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत सौंपकर सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मशीनों की गहन जांच की मांग की गई है ताकि भविष्य में किसी मरीज की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो.

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा व पीएमओ डा शंकर सोनी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

किस वजह से खराब हो जाती हैं किडनी?

किडनी खराब होने के मुख्य कारण अनियंत्रित मधुमेह (डायबिटीज) और उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) हैं, जो लगभग दो-तिहाई मामलों के लिए जिम्मेदार हैं. इसके अलावा कुछ दवाओं जैसे पेनकिलर्स का ज्यादा सेवन, बार-बार यूरिन इन्फेक्शन, पथरी, मोटापा, धूम्रपान और पॉलीसिस्टिक किडनी रोग जैसे आनुवंशिक विकार भी प्रमुख कारण हैं, जो धीरे-धीरे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं.

किडनी खराब होने पर कहां होता है दर्द महसूस?

किडनी खराब होने पर दर्द पीठ के निचले हिस्से, पसलियों के ठीक नीचे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर महसूस होता है, जो पेट के निचले हिस्से या जांघों तक फैल सकता है. अक्सर एक तरफ होता है, यह दर्द सामान्य पीठ दर्द से अलग, गहरा होता है और इसके साथ बुखार, मतली, उल्टी, या पेशाब में बदलाव जैसे जलन, खून आना लक्षण देखने को मिल सकते हैं.

