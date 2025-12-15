हनुमानगढ़ में सिर्फ दो मांगों पर अड़े किसान, 17 दिसंबर को आर या पार, महापंचायत में होगा बड़ा फैसला !



Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील स्थित राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे हंगामे के बीच अब 17 दिसम्बर को हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर किसानों की बड़ी महापंचायत होने को है. जिसको लेकर किसान नेता अब जनसंपर्क करने लगे हैं.

करीब 15 महीनों से चल रहा है किसानों का आंदोलन

किसान नेताओं का कहना है कि जब तक किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नही होते और एथेनॉल फैक्ट्री को इस इलाके से हटाने का आदेश जारी नही होता है तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा. आपको बता दें कि टिब्बी इलाके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी इलाके के लोगों का पिछले 15 महीनो से आंदोलन जारीहै. ऐसे में कई दौर की हुई वार्ताओं में किसानों और स्थानीय प्रशासन में कोई सहमति नहीं बन सकी है. इसके बाद 10 दिसंबर को किसानों ने टिब्बी में बड़ी महापंचायत कर फैक्ट्री की तरफ कूच कर दी थी.स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया.

महापंचायत को लेकर किसान कर रहे जनसंपर्क

वहीं पूरे मामले को लेकर किसान संगठनों में कांग्रेस और माकपा सहित संघर्ष समिति के आह्वान पर 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में किसानों ने बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया था. जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित प्रदेश भर के किसान नेता शामिल होने को हैं. वही महापंचायत को लेकर टिब्बी समेत जिले भर के आसपास के गांव में किसान नेता जनसंपर्क महा पंचायत में लोगों से शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला क्यों गुस्सा हैं किसान ?

हनुमानगढ़ के टिब्बी के रानीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री बनायी जा रही है. करोड़ों की लागत से बन रही इस फैक्ट्री को लेकर किसानों का आरोप है कि इससे पर्यावरण और खेती पर असर होगा. लंबे वक्त से किसान इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जो अब महापंचायत के बाद गुस्से आगजनी और पत्थरबाजी के रूप में बाहर आया है. इधर निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है.

