Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हनुमानगढ़ में सिर्फ दो मांगों पर अड़े किसान, 17 दिसंबर को आर या पार, महापंचायत में होगा बड़ा फैसला !

हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद थमा नहीं है. 17 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत होनी है और किसान इस बार आर या पार के मूड में दिख रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep Suthar
Published: Dec 15, 2025, 12:42 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?
7 Photos
rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान
6 Photos
cm bhajan lal sharma

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा
5 Photos
rajasthan aqi

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा

राजस्थान में करवट बदलेगा का मौसम का मिजाज, बर्फीली हवाओं से छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में करवट बदलेगा का मौसम का मिजाज, बर्फीली हवाओं से छूटेगी धूजणी!

हनुमानगढ़ में सिर्फ दो मांगों पर अड़े किसान, 17 दिसंबर को आर या पार, महापंचायत में होगा बड़ा फैसला !


Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील स्थित राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे हंगामे के बीच अब 17 दिसम्बर को हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर किसानों की बड़ी महापंचायत होने को है. जिसको लेकर किसान नेता अब जनसंपर्क करने लगे हैं.

करीब 15 महीनों से चल रहा है किसानों का आंदोलन

किसान नेताओं का कहना है कि जब तक किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नही होते और एथेनॉल फैक्ट्री को इस इलाके से हटाने का आदेश जारी नही होता है तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा. आपको बता दें कि टिब्बी इलाके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी इलाके के लोगों का पिछले 15 महीनो से आंदोलन जारीहै. ऐसे में कई दौर की हुई वार्ताओं में किसानों और स्थानीय प्रशासन में कोई सहमति नहीं बन सकी है. इसके बाद 10 दिसंबर को किसानों ने टिब्बी में बड़ी महापंचायत कर फैक्ट्री की तरफ कूच कर दी थी.स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महापंचायत को लेकर किसान कर रहे जनसंपर्क

वहीं पूरे मामले को लेकर किसान संगठनों में कांग्रेस और माकपा सहित संघर्ष समिति के आह्वान पर 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में किसानों ने बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया था. जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित प्रदेश भर के किसान नेता शामिल होने को हैं. वही महापंचायत को लेकर टिब्बी समेत जिले भर के आसपास के गांव में किसान नेता जनसंपर्क महा पंचायत में लोगों से शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला क्यों गुस्सा हैं किसान ?

हनुमानगढ़ के टिब्बी के रानीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री बनायी जा रही है. करोड़ों की लागत से बन रही इस फैक्ट्री को लेकर किसानों का आरोप है कि इससे पर्यावरण और खेती पर असर होगा. लंबे वक्त से किसान इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जो अब महापंचायत के बाद गुस्से आगजनी और पत्थरबाजी के रूप में बाहर आया है. इधर निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news