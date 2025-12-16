Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

HanumanGarh Mahapanchayat News: किसान आंदोलन ट्विस्ट, महापंचायत की जगह बदली, ट्रैक्टर पर कलेक्टर सख्त!: किसान आंदोलन ट्विस्ट, महापंचायत की जगह बदली, ट्रैक्टर पर कलेक्टर सख्त!

Hanumangarh farmers protest: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथनॉल प्लांट के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है. 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishwas kumar
Published: Dec 16, 2025, 07:35 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 07:35 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट

नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट! अब से आधार कार्ड में दिखेगा ये बड़ा बदलाव
7 Photos
aadhar card update

नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट! अब से आधार कार्ड में दिखेगा ये बड़ा बदलाव

क्या आपने खाया है, जोधपुर का बिना तेल वाला नींबू अचार? स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे
7 Photos
Rajasthan famous food

क्या आपने खाया है, जोधपुर का बिना तेल वाला नींबू अचार? स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे

HanumanGarh Mahapanchayat News: किसान आंदोलन ट्विस्ट, महापंचायत की जगह बदली, ट्रैक्टर पर कलेक्टर सख्त!: किसान आंदोलन ट्विस्ट, महापंचायत की जगह बदली, ट्रैक्टर पर कलेक्टर सख्त!

HanumanGarh Mahapanchayat: टिब्बी के पास प्रस्तावित एथनॉल प्लांट के विरोध में किसानों की 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है. पहले जिला कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालने का प्लान था, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने धान मंडी में महापंचायत करने का फैसला लिया है. ये बदलाव कलेक्ट्रेट में किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ.

बातचीत में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने 10 दिसंबर की घटना का हवाला देते हुए ट्रैक्टर लाने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दिन ट्रैक्टर का मिसयूज हुआ था. इस पर किसान नेता मंगेज चौधरी भड़क गए और बोले, "ट्रैक्टर किसान की आन-बान-शान है, गरीब किसान के पास और है ही क्या?" विवाद तो हुआ, लेकिन अंत में जगह बदलने पर सहमति बनी.

इधर, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी हनुमानगढ़ पहुंचे. वे घायल किसानों से मिलने आए थे. कलेक्टर और एसपी हरिशंकर ने उनसे बात की. डल्लेवाल ने पत्रकारों से कहा कि संवाद का रास्ता खुला है तो बातचीत में क्या बुराई. उन्होंने मुख्य मांग रखी कि 10 दिसंबर की घटना की निष्पक्ष जांच हो, ताकि साफ हो जाए कि उपद्रव प्लांट प्रबंधन की तरफ से हुआ या किसानों की. साथ ही निर्दोष लोगों पर लगे मुकदमों की जांच कर न्याय दिलाया जाए. प्रशासन ने इस पर सहमति जताई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि डल्लेवाल ने 17 दिसंबर की महापंचायत में आने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दिन उनका दूसरी जगह कार्यक्रम है, लेकिन स्थानीय कमेटी के साथ हैं. किसान नेता उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन प्लांट के विरोध पर वे डटे हुए हैं. इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है, और 17 दिसंबर की महापंचायत पर सबकी नजरें टिकी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-


Tags

Trending news