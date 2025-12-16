HanumanGarh Mahapanchayat: टिब्बी के पास प्रस्तावित एथनॉल प्लांट के विरोध में किसानों की 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है. पहले जिला कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालने का प्लान था, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने धान मंडी में महापंचायत करने का फैसला लिया है. ये बदलाव कलेक्ट्रेट में किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ.

बातचीत में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने 10 दिसंबर की घटना का हवाला देते हुए ट्रैक्टर लाने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दिन ट्रैक्टर का मिसयूज हुआ था. इस पर किसान नेता मंगेज चौधरी भड़क गए और बोले, "ट्रैक्टर किसान की आन-बान-शान है, गरीब किसान के पास और है ही क्या?" विवाद तो हुआ, लेकिन अंत में जगह बदलने पर सहमति बनी.

इधर, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी हनुमानगढ़ पहुंचे. वे घायल किसानों से मिलने आए थे. कलेक्टर और एसपी हरिशंकर ने उनसे बात की. डल्लेवाल ने पत्रकारों से कहा कि संवाद का रास्ता खुला है तो बातचीत में क्या बुराई. उन्होंने मुख्य मांग रखी कि 10 दिसंबर की घटना की निष्पक्ष जांच हो, ताकि साफ हो जाए कि उपद्रव प्लांट प्रबंधन की तरफ से हुआ या किसानों की. साथ ही निर्दोष लोगों पर लगे मुकदमों की जांच कर न्याय दिलाया जाए. प्रशासन ने इस पर सहमति जताई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि डल्लेवाल ने 17 दिसंबर की महापंचायत में आने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दिन उनका दूसरी जगह कार्यक्रम है, लेकिन स्थानीय कमेटी के साथ हैं. किसान नेता उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन प्लांट के विरोध पर वे डटे हुए हैं. इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है, और 17 दिसंबर की महापंचायत पर सबकी नजरें टिकी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-