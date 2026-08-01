/हनुमानगढ़ में रियल लाइफ 'फिर हेराफेरी', पैसों को 4 गुना करने का झांसा देकर ले ली तगड़ी रकम

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Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में असली नोटों के बदले जाली नोट देकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गिरोह ने पंजाब से दो लोगों को हनुमानगढ़ बुलाया और रुपये तीन से चार गुना करने का लालच दिया. इसी झांसे में आकर पीड़ित आरोपी के बताए स्थान पर पहुंच गए.
नकद और Google Pay से लिए 30 हजार रुपये
पीड़ित का आरोप है कि महिला नीतू ने 30 हजार रुपये को कई गुना करने का भरोसा दिलाया. इस दौरान उससे 10 हजार रुपये नकद लिए गए, जबकि 20 हजार रुपये Google Pay के जरिए ट्रांसफर करवाए गए. रकम लेने के बाद आरोपियों ने बदले में नोटों का एक बंडल थमा दिया और वहां से फरार हो गए.
जांच में निकले जाली नोट
कुछ देर बाद जब पीड़ित ने नोटों का बंडल खोलकर देखा तो उसमें जाली नोट मिले. इसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला. पीड़ित ने महिला नीतू और उसके साथी सोनू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है.
पुलिस से कार्रवाई की मांग
पीड़ित का कहना है कि उसने 29 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई. अब पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस तरह की घटनाओं से भोले-भाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जाली नोट देकर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय बताए जा रहे हैं.
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