Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /hanumangargh
  • /हनुमानगढ़ में रियल लाइफ 'फिर हेराफेरी', पैसों को 4 गुना करने का झांसा देकर ले ली तगड़ी रकम

हनुमानगढ़ में रियल लाइफ 'फिर हेराफेरी', पैसों को 4 गुना करने का झांसा देकर ले ली तगड़ी रकम

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जंक्शन में रुपये 3-4 गुना करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है. आरोपियों ने 30 हजार रुपये लेने के बाद जाली नोटों का बंडल थमा दिया. पीड़ित ने महिला नीतू और उसके साथी सोनू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 01, 2026, 12:57 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 12:57 PM IST
हनुमानगढ़ में रियल लाइफ 'फिर हेराफेरी', पैसों को 4 गुना करने का झांसा देकर ले ली तगड़ी रकम
Image Credit: झांसा देकर ठगी का मामला.

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में असली नोटों के बदले जाली नोट देकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गिरोह ने पंजाब से दो लोगों को हनुमानगढ़ बुलाया और रुपये तीन से चार गुना करने का लालच दिया. इसी झांसे में आकर पीड़ित आरोपी के बताए स्थान पर पहुंच गए.

नकद और Google Pay से लिए 30 हजार रुपये
पीड़ित का आरोप है कि महिला नीतू ने 30 हजार रुपये को कई गुना करने का भरोसा दिलाया. इस दौरान उससे 10 हजार रुपये नकद लिए गए, जबकि 20 हजार रुपये Google Pay के जरिए ट्रांसफर करवाए गए. रकम लेने के बाद आरोपियों ने बदले में नोटों का एक बंडल थमा दिया और वहां से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में निकले जाली नोट

कुछ देर बाद जब पीड़ित ने नोटों का बंडल खोलकर देखा तो उसमें जाली नोट मिले. इसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला. पीड़ित ने महिला नीतू और उसके साथी सोनू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है.

पुलिस से कार्रवाई की मांग

पीड़ित का कहना है कि उसने 29 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई. अब पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस तरह की घटनाओं से भोले-भाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जाली नोट देकर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय बताए जा रहे हैं.

खबर अपडेट की जा रही है.....

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

एविएटर गेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़, 91 मोबाइल जब्त

राज्यस्तरीय साइबर ठगी गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

न क्लासरूम, न छत... पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे, जानें क्या है पूरा मामला?

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

राजस्थान में शुरू होगा ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ फॉर्मूला, जानें ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

यूट्यूब से सीखी बॉक्सिंग, हाथों में प्लेट्स... फिर भी कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंची कोटा की बेटी

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, जोरदार टक्कर में पिचका ट्रक का केबिन, अंदर फंसे 3 लोगों की मौत

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

लक्खी मेले को लेकर एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी तैनात, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बारिश और देश की खुशहाली के लिए भवानी ने लिया संकल्प, 10 KM दंडवत कर पहुंचे भादरिया धाम

राजस्थान के एक करोड़ परिवारों के लिए बड़ी खबर, अब डेटा डैशबोर्ड खोलेगा पेंशन और स्कॉलरशिप का पूरा हिसाब

राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर

रातों-रात साफ हो गई काका-भतीजे की ज्वेलरी शॉप! दीवार तोड़कर चोर ले गए लाखों का माल

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Hanumangarh News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट
2
3
4
5