एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री का क्यों हो रहा विरोध, हनुमानगढ़ में किसान क्यों नाराज़ ?

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में किसानों ने टिब्बी में महापंचायत की और महापंचायत के बाद हजारों की संख्या में किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच कर दिया और रास्ते में पुलिस बैरिकेट्स उखाड़ दिए गये और किसान एथेनॉल फैक्ट्री तक पहुंच गए.

आंदोलनकारीयों ने फैक्ट्री में खड़ी 10 कारों, एक जेसीबी मशीन सहित फैक्ट्री परिसर में आग लगा दी. इस दौरान उन्होंने तीन जेसीबी मशीनों और दो गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े.

वहीं पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, मगर आंदोलनकारियो की संख्या अधिक होने के कारण माहौल बिगड़ गया. आगजनी के बाद टिब्बी तक आसमान में काले धुएं के बादल नजर आए और किसानों और पुलिस की झड़प 3 घंटे तक चलती रही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर खुशाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर मौके पर पहुंचे और माहौल बिगड़ता देख कई जिलों के पुलिस जाब्ते को राठी खेड़ा बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

वही जिला कलेक्टर और एसपी का बड़ा बयान सामने आया है पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि आंदोलन कि अगुवाई कर रहे नेताओं और संगठनों को बार बार वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन हर बार निमत्रण को अस्वीकार कर दिया गया और इस महापंचायत कि परमिशन भी तय नियमों के तहत दी गईं थी, लेकिन असमाजिक तत्वों ने आगजनी,पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कि,अब असमाजिक तत्वों को बख्शा नही जाएगा



क्यों गुस्से में हैं हनुमानगढ़ के किसान ?

जानकारी के मुताबिक राठीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. लेकिन लोगों का आरोप है कि इससे पर्यावरण और खेती पर असर होगा. लंबे वक्त से किसान इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जो अब महापंचायत के बाद गुस्से आगजनी और पत्थरबाजी के रूप में बाहर आया है. इधर निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-