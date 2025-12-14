Zee Rajasthan
Hanumangarh Mausam: कोहरे के आगोश में हुआ हनुमानगढ़, जीरो हो गई विजिबिलिटी, चारों तरफ धुंध ही धुंध

Hanumangarh Fog Alert: हनुमानगढ़ जिले में सर्दी ने अपना पूर्ण रूप दिखाना शुरू कर दिया है. आज सुबह अचानक शहर और आसपास के क्षेत्रों को घने कोहरे की मोटी चादर ने ढक लिया, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने ठंडक को और बढ़ा दिया, जिससे तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

Hanuman weather update: हनुमानगढ़. राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ में सर्दी ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. आज सुबह अचानक शहर और आसपास के इलाकों को घने कोहरे ने अपनी चाद1र में लपेट लिया. कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार, कोहरे के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान में भी गिरावट दर्ज की है.

तापमान में अचानक गिरावट

पिछले कुछ दिनों तक दिन में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता था, लेकिन आज सुबह पारा 16 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. ठंडी हवाओं और कोहरे के संयोजन से ठंडक कई गुना बढ़ गई है. अब तक रातों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन मौसम के पहले घने कोहरे ने दिन के समय भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है. सुबह घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए.

वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक

कोहरे की मोटी चादर के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा. हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की मुख्य सड़कें और हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी कम हो गई. कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं. पुलिस ने चालकों को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

आगे मौसम का हाल

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में कोहरे का असर और बढ़ सकता है. उत्तरी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है. इससे दिन और रात दोनों समय ठंड बढ़ेगी. किसानों के लिए यह मौसम फसलों के लिए अनुकूल है, लेकिन आम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर निकलते समय विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है.

हनुमानगढ़ सहित श्रीगंगानगर, बीकानेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का यह प्रकोप हर साल देखा जाता है. कोहरे से बचाव के लिए गर्म कपड़े, मास्क और वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है. मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरा बना रहेगा, इसलिए यात्रा करने वाले सावधान रहें.

