Hanumangarh Gurudwara News: हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बच्चों समेत 8 लोग घायल हुए और एक RAC जवान भी जख्मी हुआ.
Hanumangarh Internet Ban: हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. लगभग 100 लोगों के एक समूह ने जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की, जिससे मौजूद प्रतिद्वंद्वी गुट से टकराव हो गया. इस झड़प में बच्चों समेत 8 लोग घायल हुए, जबकि बीच-बचाव में राजस्थान सशस्त्र बल (RAC) का एक जवान भी जख्मी हो गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) जनेश तंवर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विवाद पुराना है, जिसमें कुप्रबंधन के आरोपों के बाद नई कमेटी बनाने की मांग उठ रही थी. प्रशासन अब इसे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से सुलझाने पर जोर दे रहा है.
इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध: अफवाहों पर लगाम
हिंसा के तुरंत बाद प्रशासन ने शांति और अफवाहों को रोकने के लिए शुक्रवार शाम से मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया. ASP तंवर के अनुसार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री तेजी से फैल सकती है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया. इंटरनेट बंद होने से 24 घंटे से अधिक समय से स्थानीय लोगों का डिजिटल जीवन ठप है. एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है. रेंज IG हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं.
16 गिरफ्तारियां और निषेधाज्ञा लागू
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलूवाला थाने में दो प्राथमिकियां (FIR) दर्ज कीं और अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. गोलूवाला SHO ने पीलीबंगा SDM द्वारा नियुक्त रिसीवर के आदेश पर गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो. यह कदम विवाद को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है.
जनजीवन पर पड़ा असर
इंटरनेट बंदी से गोलूवाला के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है. ऑनलाइन क्लास, डिजिटल पेमेंट जैसे UPI और सूचना आदान-प्रदान पूरी तरह बाधित है. छोटे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, जबकि लोग रिश्तेदारों से संपर्क नहीं साध पा रहे. स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई रुकी हुई है, और अफवाहों पर सही जानकारी न मिलने से चिंता बढ़ रही है.
कब बहाल होगी इंटरनेट सेवा?
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है. जैसे ही शांति पूरी तरह बहाल हो जाएगी, इंटरनेट सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा और अफवाहों पर नियंत्रण प्राथमिकता है. प्रशासन विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रयासरत है.
