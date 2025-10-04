Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हनुमानगढ़ गोलूवाला में दूसरे दिन भी तनाव, 16 गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट और स्कूल बंद, पुलिस जाब्ता तैनात

Hanumangarh Gurudwara News: हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बच्चों समेत 8 लोग घायल हुए और एक RAC जवान भी जख्मी हुआ.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 04, 2025, 11:37 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 11:37 AM IST

Trending Photos

Udaipur Weather Update: उदयपुर में दिल खोलकर बरस रहे बदरा, अगले दो दिनों तक भयंकर बारिश का रहेगा असर
7 Photos
Rajastan Weather Update

Udaipur Weather Update: उदयपुर में दिल खोलकर बरस रहे बदरा, अगले दो दिनों तक भयंकर बारिश का रहेगा असर

राजस्थान का स्पेशल मारवाड़ी मटन का अचार, मुंह से गिरेगी लार, चाटते रह जाएंगे ऊँगली
7 Photos
famous food

राजस्थान का स्पेशल मारवाड़ी मटन का अचार, मुंह से गिरेगी लार, चाटते रह जाएंगे ऊँगली

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

हनुमानगढ़ गोलूवाला में दूसरे दिन भी तनाव, 16 गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट और स्कूल बंद, पुलिस जाब्ता तैनात

Hanumangarh Internet Ban: हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. लगभग 100 लोगों के एक समूह ने जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की, जिससे मौजूद प्रतिद्वंद्वी गुट से टकराव हो गया. इस झड़प में बच्चों समेत 8 लोग घायल हुए, जबकि बीच-बचाव में राजस्थान सशस्त्र बल (RAC) का एक जवान भी जख्मी हो गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) जनेश तंवर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विवाद पुराना है, जिसमें कुप्रबंधन के आरोपों के बाद नई कमेटी बनाने की मांग उठ रही थी. प्रशासन अब इसे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से सुलझाने पर जोर दे रहा है.

इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध: अफवाहों पर लगाम
हिंसा के तुरंत बाद प्रशासन ने शांति और अफवाहों को रोकने के लिए शुक्रवार शाम से मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया. ASP तंवर के अनुसार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री तेजी से फैल सकती है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया. इंटरनेट बंद होने से 24 घंटे से अधिक समय से स्थानीय लोगों का डिजिटल जीवन ठप है. एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है. रेंज IG हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं.


16 गिरफ्तारियां और निषेधाज्ञा लागू
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलूवाला थाने में दो प्राथमिकियां (FIR) दर्ज कीं और अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. गोलूवाला SHO ने पीलीबंगा SDM द्वारा नियुक्त रिसीवर के आदेश पर गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो. यह कदम विवाद को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


जनजीवन पर पड़ा असर
इंटरनेट बंदी से गोलूवाला के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है. ऑनलाइन क्लास, डिजिटल पेमेंट जैसे UPI और सूचना आदान-प्रदान पूरी तरह बाधित है. छोटे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, जबकि लोग रिश्तेदारों से संपर्क नहीं साध पा रहे. स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई रुकी हुई है, और अफवाहों पर सही जानकारी न मिलने से चिंता बढ़ रही है.

कब बहाल होगी इंटरनेट सेवा?
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है. जैसे ही शांति पूरी तरह बहाल हो जाएगी, इंटरनेट सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा और अफवाहों पर नियंत्रण प्राथमिकता है. प्रशासन विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रयासरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news