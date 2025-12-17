Hanumangarh Kisan Mahapanchayat : टिब्बी में धारा 163 लागू, पंजाब हरियाणा से भी पहुंच सकते हैं किसान, ड्रोन से निगरानी

Hanumangarh Kisan Mahapanchayat : किसान महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिला कलेक्टर कार्यालय सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेटिंग की गई है. महापंचायत में हरियाणा और पंजाब के किसान भी शामिल हो सकते हैं.
Hanumangarh Kisan Mahapanchayat: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित राठीखेड़ा के नजदीक बन एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने और MOU को निरस्त करने के साथ किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापिस लेने की मांग को लेकर सयुंक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हनुमानगढ़ जंक्शन की धानमंडी में किसान महापंचायत का आयोजन है.
महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिला कलेक्टर कार्यालय सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेटिंग की गई है. मंगलवार को जयपुर से आए संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया.
किसान नेताओं के आह्वान पर महापंचायत में हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिलेभर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. इधर जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने 23 आरएएस अधिकारियों की तैनाती के साथ ही कुल 1440 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 7 एएसपी और 18 डीएसपी तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल हनुमानगढ़ भेजा गया है.
पहले जिला कलेक्ट्रेट में हुई वार्ता में प्रशासन, भाजपा नेताओं और किसान प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी, जिसमें समीक्षा पूरी होने तक फैक्ट्री निर्माण कार्य बंद रखने पर निर्णय हुआ. इस सहमति में विधायक गुरवीर बराड़ की भूमिका अहम रही.
महापंचायत को देखते हुए एडीजीपी क्राइम वीके सिंह, एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसफ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और आईजी हेमंत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कानून-व्यवस्था का जायजा भी लिया.
इधर, प्रशासन ने एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े भू-जल और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो संभागीय आयुक्त बीकानेर की अध्यक्षता में गठित की गई है. समिति समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपेगी.
आपको बतादें कि 10 दिसंबर को टिब्बी में किसानों के महापड़ाव के दौरान हुए लाठीचार्ज और दर्ज मुकदमों को वापस लेने और एथेनॉल फैक्ट्री को पूरी तरह हटाने की मांग पर किसान अड़ें है.
महापंचायत को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है. जिला कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों व मजदूरों के पहुंचने की संभावना के चलते कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है.
