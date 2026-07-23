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हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में भारी बारिश और जलभराव के चलते 20 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई परिवारों को अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है.

Edited byPragati Pant
Published: Jul 23, 2026, 11:12 AM|Updated: Jul 23, 2026, 11:12 AM
हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित मक्कासर गांव में हुई बारिश ने एक बार फिर पंचायत प्रशासन के स्थायी समाधान के दावों की पोल खोल दी. गांव के निचले इलाकों में पानी भरने से इस बार करीब 20 से 30 घरों को नुकसान पहुंचा है. हालात ऐसे बने कि कई परिवारों को मजबूरन अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा. प्रभावित परिवारों की मदद के लिए ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे आकर राहत कार्य संभाला. घरों का सामान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. लगातार जलभराव के कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ.

पिछले साल भी बारिश के दौरान करीब 100 घर जलभराव की चपेट में आये थे

पिछले साल करीब 100 घर जलभराव की चपेट में आ गये थे

ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है. पिछले साल भी बारिश के दौरान करीब 100 घर जलभराव की चपेट में आ गए थे. उस समय पंचायत और जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए शेल्टर हाउस बनाए थे. साथ ही पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था करने के दावे भी किए गए थे. हालांकि इस बार फिर बारिश के साथ गांव में जलभराव की स्थिति बनने से प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि हर साल राहत कार्य करने के बजाय जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को बार-बार बेघर होने की नौबत नहीं आए.

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बारिश के साथ मक्कासर गांव में जलभराव

IMD का येलो अलर्ट जारी

आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. सिर्फ हनुमानगढ़ ही नहीं , श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू और झुंझुनू सहित अन्य कई जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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