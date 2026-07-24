/ससुराल में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप, अस्पताल से युवक ने लगाई न्याय की गुहार

Rajasthan News: हनुमानगढ़ जिले के एक युवक ने अपने ही ससुराल पक्ष पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है. गंभीर रूप से झुलसे युवक का इलाज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल के बेड से ही उसने बीकानेर रेंज आईजी को शिकायती पत्र भेजकर पत्नी, ससुर और साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के अनुसार, नोहर तहसील के गांव धानसीयां निवासी राजवीर मेघवाल की शादी 14 फरवरी 2025 को कविता के साथ हुई थी. डिलीवरी के बाद उसकी पत्नी अपने पीहर सरदारशहर के गांव बायला में रह रही थी.



21 जून की शाम करीब 5 बजे राजवीर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने ससुराल पहुंचा. पीड़ित का आरोप है कि घर पहुंचते ही पत्नी कविता, ससुर केसराराम और साले कैलाश ने उसके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकियां दीं और उसे वहां से भगा दिया. इसके बाद वह गांव में अपनी बुआ कौशल्या के घर चला गया. रात करीब साढ़े 10 बजे बुआ के समझाने पर वह दोबारा ससुराल पहुंचा. आरोप है कि वहां पहुंचते ही ससुर केसराराम और साले कैलाश ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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इसी दौरान साले कैलाश ने उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया और ससुर ने आग लगा दी. युवक की चीख-पुकार सुनकर चाचा ससुर और एक अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाकर उसे राजकीय अस्पताल सरदारशहर पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीबीएम अस्पताल, बीकानेर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.



अस्पताल से आईजी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में राजवीर ने लिखा है कि उसकी हालत गंभीर है और यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए उसकी पत्नी कविता, ससुर केसराराम और साले कैलाश जिम्मेदार होंगे. उसने अनुरोध किया है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इस प्रार्थना पत्र को उसका अंतिम बयान माना जाए और आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए.



पीड़ित ने आईजी बीकानेर से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है. थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना करीब एक महीने पहले की है. और घटना को लेकर जब पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल की गई तो यह सामने आया कि उक्त युवक ने खुद ही अपने ऊपर पेट्रोल डाला था. 1 महीने बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है मामले की जांच की जा रही है.

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