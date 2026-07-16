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Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

राजस्थान के हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर PCPNDT थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा के मंडी डबवाली में भ्रूण हत्या और अवैध गर्भपात के कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया. मुख्य आरोपी राकेश को डिकॉय ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 16, 2026, 07:31 PM|Updated: Jul 16, 2026, 07:31 PM
Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड
Image Credit: Hanumangarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण हत्या और अवैध गर्भपात के एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. चिकित्सा विभाग ने जयपुर की PCPNDT थाना पुलिस के सहयोग से हरियाणा के मंडी डबवाली में गोपनीय कार्रवाई कर मुख्य आरोपी राकेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

वहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भ में कन्या होने का झूठा भय दिखाकर अवैध गर्भपात करवाने का धंधा चला रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, वह अब तक 100 से अधिक कन्या भ्रूणों की अवैध रूप से हत्या करवा चुका है. फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुटे हुए हैं.

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लंबे वक्त से अवैध गर्भपात का कारोबार

यह कार्रवाई चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की गई. उन्होंने बताया कि विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राकेश लंबे वक्त से अवैध गर्भपात के कारोबार चला रहा है. वहीं, सूचना मिलने पर विभाग ने प्लान बनाया और बीकानेर की एक गर्भवती महिला को डिकॉय मरीज बनाकर आरोपी के पास भेजा.

आरोपी ने महिला को भरोसे में लेते हुए गर्भ में लड़की होने की बात कहकर गर्भपात कराने के लिए 36,500 रुपये मांगे. विभाग ने प्लान के अनुसार, रुपये ऑनलाइन से आरोपी को दिलवाई, ताकि पूरे नेटवर्क के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाए जा सकें.

तीन दिनों से आरोपी की हर गतिविधि पर नजर

स्वास्थ्य विभाग की टीम बीते तीन दिनों से आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी. सौदा तय होने के बाद आरोपी राकेश डिकॉय महिला को लेकर हरियाणा के मंडी डबवाली स्थित एक अस्पताल लेकर गयाय अस्पताल में महिला की सामान्य चिकित्सकीय जांच करवाई गई, लेकिन इसके बाद आरोपी ने बिना किसी वैध आधार के महिला को यह कहकर गुमराह किया कि उसके गर्भ में बेटी है और गर्भपात करवाना ही सही रहेगा.

जैसे ही आरोपी ने अवैध प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पहले से तैयार बैठी जयपुर PCPNDT थाना पुलिस और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में यह भी सामने आया कि राकेश इस तरह के अपराधों का पुराना खिलाड़ी है. जॉइंट डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र चौधरी ने बताया कि साल 2017 में भी आरोपी कन्या भ्रूण हत्या और अवैध गर्भपात से जुड़े गंभीर मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है.

पूरे नेटवर्क का खुलासा

वहीं, जेल से रिहा होने के बाद उसने दोबारा इस अवैध धंधे को शुरू कर दिया और गर्भवती महिलाओं को झूठी जानकारी देकर आर्थिक शोषण के साथ-साथ भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता रहा.
फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और इसके आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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