/Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक पर अपनी 16 वर्षीय सगी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है. फेफाना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
थानाधिकारी नरेंद्र कुमार ने घटना की सूचना मिलते ही टीम के साथ सक्रियता दिखाते हुए पोक्सो (POCSO) एक्ट और दुष्कर्म की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलते ही आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ और मामले की विस्तृत जांच जारी है.
ननिहाल से लौटना ही नाबालिग को पड़ गया भारी
पुलिस के अनुसार, पीड़िता पिछले एक महीने से ननिहाल में रह रही थी. बीते 26 जून की शाम को उसका भाई मोटरसाइकिल लेकर उसे लेने आया था. पीड़िता ने बताया कि भाई ने नशे की गोलियां खा रखी थी और उसका व्यवहार अजीब था. डर के मारे पीड़िता ने फोन करने और अलग चलने की बात कही, लेकिन आरोपी ने फोन करने से इंकार कर दिया.
सुनसान जगह पर रोक कर की गलत हरकत
पीड़िता ने कहा कि नोहर पहुंचने पर उसने चप्पल–जूते खरीदने का बहाना बनाया ताकि मदद मिल सके, लेकिन आरोपी ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव की ओर ले गया. रास्ते में सुनसान जगह पर बाइक रोककर आरोपी ने छेड़छाड़ और अन्य गलत हरकतें कीं. विरोध करने पर भी आरोपी नहीं रुका और उसने धमकाकर और मजबूर कर दुष्कर्म को अंजाम दिया.
पीड़िता ने परिजनों को बताई घटना
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी ताकि वह चुप रहे. भय व दबाव में पीड़िता उस दिन चुपचाप घर लौट आई. अगले दिन उसने हिम्मत कर इस आपबीती की जानकारी अपनी माता और मौसी को दी.
परिजन की शिकायत पर 28 जून 2026 को पीड़िता अपनी माता के साथ फेफाना थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जांच की जा रही है.
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