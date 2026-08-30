/हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिता-बेटे समेत 3 की मौत, 6 साल की बच्ची ने भी गंवाई जान

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा-रावतसर रोड पर शनिवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति और 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल तीसरे व्यक्ति ने भी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे में अब कुल तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

पुलिस के अनुसार, पीलीबंगा-रावतसर रोड पर जीप नंबर RJ 31C 2522 और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार सुनील (40) पुत्र ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नंबर 22, पीलीबंगा और 6 वर्षीय परी पुत्र राकेश नायक, निवासी पीलीबंगा की मौके पर ही मौत हो गई.

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वहीं, हादसे में राकेश पुत्र पीरथा राम गंभीर रूप से घायल हो गया था. दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी. गंभीर घायल राकेश को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ रेफर किया गया. जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान राकेश ने भी दम तोड़ दिया.

परिजनों में मचा कोहराम

बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले परी और राकेश पिता-बेटे थे. वहीं, स्कूटी सवार सुनील और राकेश ईंट-भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे. हादसे में एक ही परिवार के पिता-बेटे और एक अन्य व्यक्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही एएसआई दिनेश कुमार मालिया पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया.

पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और टक्कर के पीछे क्या कारण रहे, इसे लेकर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हादसे से पीलीबंगा में शोक की लहर

एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर से पीलीबंगा में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे में जान गंवाने वाली 6 वर्षीय बच्चे के साथ तीन लोगों की मौत से परिजनों और परिचितों में मातम पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों ने सड़क पर बढ़ते हादसों को लेकर चिंता जताई और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने की जरूरत बताई.

