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हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद घोटाले का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने जांच के लिए राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. डीसीसी अध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep Suthar
Published: Jun 18, 2026, 07:49 PM|Updated: Jun 18, 2026, 07:49 PM
हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद घोटाले का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने जांच के लिए राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Hanumangarh News

Hanumangarh News: जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के दौरान हुए कथित फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. इस मांग के संबंध में डीसीसी अध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) जयपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ फर्मों और आढ़तियों के बीच संबंध सामने आने से गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की आशंका उत्पन्न हुई है.

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कांग्रेस ने मांग की कि जिले में हुए 803 पंजीकरणों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक किया जाए, ताकि किसानों के साथ हुए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकें. जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में एक ही बैंक खाते से अलग-अलग डुप्लीकेट गिरदावरियों और कथित नकली दस्तावेजों के आधार पर गेहूं खरीद की गई.

सभी की मिलीभगत से किसानों का नुकसान

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों को चिन्हित किया जाए और किसानों को जागरूकता एवं राहत प्रदान की जाए. साथ ही जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि संबंधित फर्मों ने विभिन्न मंडियों और एजेंसियों के माध्यम से कितनी बार गेहूं खरीद कर अनुचित लाभ अर्जित किया.

यह भी जांच का विषय बनाया जाए कि शहरी क्षेत्र की फर्मों को ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह एक संगठित नेटवर्क का मामला हो सकता है, जिसमें मंडी समिति के कुछ अधिकारियों, एजेंसियों और आढ़तियों की मिलीभगत से किसानों का नुकसान किया गया.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पार्टी ने पूरे प्रकरण की पिछले पांच वर्षों की ऑडिट जांच कराने की मांग की. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन फर्मों को निर्धारित मांग से अधिक बारदाना आवंटित किया गया अथवा जिनकी ओर से निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं खरीदा या बेचा गया. उनकी भी जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो और किसानों का विश्वास कायम रह सकें.

इस मौके पर गुरदीप चहल, मनमोहन सोनी, रोहित स्वामी, गुरलाल सिंह, शाहरूख कुरैशी, विजय टाक, गंगाराम, रामचन्द्र चौधरी, आमिर खान, नरपतराम, जयराम ढूकिया, सुरेन्द्र प्रसाद खटीक सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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