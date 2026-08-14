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हनुमानगढ़ निकाय चुनाव 2026: महिला आरक्षित हुई सभापति सीट, जानिए किस शहर में कितने वार्ड और बूथ

Hanumangarh Nikay Chunav 2026: हनुमानगढ़ निकाय चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज है. जिले के 8 निकायों में 290 वार्ड और 363 मतदान केंद्र हैं. हनुमानगढ़ नगर परिषद का सभापति पद महिला के लिए आरक्षित होने से भाजपा, कांग्रेस और संभावित निर्दलीय खेमे की रणनीति बदल गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 14, 2026, 07:09 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 07:09 AM IST
हनुमानगढ़ निकाय चुनाव 2026: महिला आरक्षित हुई सभापति सीट, जानिए किस शहर में कितने वार्ड और बूथ
Image Credit: हनुमानगढ़ नगर परिषद का सभापति पद महिला के लिए आरक्षित.

Hanumangarh Nikay Chunav 2026: हनुमानगढ़ जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं. आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद जहां दावेदारों ने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, वहीं अब सभी की नजरें वार्डों के आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हुई हैं. वार्डों की स्थिति साफ होने के बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि कौन सा नेता या दावेदार किस वार्ड से चुनाव मैदान में उतर सकता है.

जिले में कुल 8 नगरीय निकाय हैं. इनमें 7 नगरपालिकाएं और हनुमानगढ़ नगर परिषद शामिल है. इन सभी निकायों में कुल 290 वार्ड हैं और चुनाव के लिए 363 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं. सबसे ज्यादा चर्चा हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति पद को लेकर है, क्योंकि इस बार यह पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इस आरक्षण के बाद उन नेताओं की रणनीति बदल गई है, जो लंबे समय से खुद सभापति बनने की तैयारी में जुटे हुए थे.

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हनुमानगढ़ जिले में 8 निकाय, 290 वार्ड

हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा और गोलूवाला नगरपालिकाएं हैं. इसके अलावा हनुमानगढ़ नगर परिषद है. इन सभी निकायों को मिलाकर कुल 290 वार्ड हैं. चुनाव के लिए कुल 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें अकेले हनुमानगढ़ नगर परिषद में 60 वार्ड हैं और यहां 133 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं. वार्डों की संख्या के लिहाज से हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा निकाय नगर परिषद है.

किस निकाय में कितने वार्ड और मतदान केंद्र

हनुमानगढ़ नगर परिषद में 60 वार्ड और 133 मतदान केंद्र हैं. नोहर और भादरा नगरपालिका में 40-40 वार्ड तथा 40-40 मतदान केंद्र हैं. संगरिया, रावतसर और पीलीबंगा में 35-35 वार्ड और 35-35 मतदान केंद्र निर्धारित हैं. गोलूवाला में 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्र हैं, जबकि टिब्बी नगरपालिका में 20 वार्ड और 20 मतदान केंद्र हैं.


महिला सभापति से बदले राजनीतिक समीकरण

हनुमानगढ़ नगर परिषद में सभापति का पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जिन नेताओं ने खुद सभापति पद के लिए तैयारी शुरू कर रखी थी, उनके सामने अब नया विकल्प खड़ा हो गया है.

ऐसे में कुछ नेता अपनी पत्नी या परिवार की किसी महिला सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर सकते हैं. हालांकि अभी वार्डों की आरक्षण लॉटरी होना बाकी है. इसलिए फिलहाल किसी भी दावेदार की स्थिति पूरी तरह तय नहीं मानी जा सकती. वार्ड आरक्षण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस वार्ड से कौन चुनाव लड़ सकता है और किन दावेदारों के लिए चुनावी राह आसान या मुश्किल हो सकती है.

महिला आरक्षण को लेकर उम्मीदें भी बढ़ीं

सभापति पद महिला के लिए आरक्षित होने को लेकर शहर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. महिला नेतृत्व को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि नई सभापति शहर के विकास पर ध्यान देगी. स्थानीय स्तर पर यह उम्मीद भी है कि सरकार से अधिक बजट लाकर शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएं. सड़क, सफाई, मूलभूत सुविधाओं और शहर के विकास से जुड़े मुद्दे आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

महिला सीट होने के कारण राजनीतिक दलों के सामने मजबूत महिला चेहरे की तलाश की चुनौती भी रहेगी. भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह देखना अहम होगा कि वे किस महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं.

भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय खेमा भी सक्रिय हो सकता है

हनुमानगढ़ नगर परिषद का आगामी चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित रहने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है. स्थानीय जानकारों के मुताबिक निर्दलीय विधायक गणेश बंसल का खेमा भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है. यदि ऐसा होता है तो कई वार्डों में मुकाबला तीन तरफा होने की स्थिति बन सकती है. भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय खेमे के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं तो वोटों का बंटवारा भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है. अभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं. इसलिए किस वार्ड में किस दल या खेमे के बीच मुकाबला होगा, इसे लेकर अंतिम तस्वीर वार्ड आरक्षण और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही सामने आएगी.

नशा और विकास जैसे मुद्दे बन सकते हैं चुनावी एजेंडा

हनुमानगढ़ शहर में नशे और विकास से जुड़े मुद्दे चुनाव के दौरान प्रमुखता से उठ सकते हैं. स्थानीय स्तर पर ये मुद्दे पहले से चर्चा में रहे हैं और चुनाव के दौरान उम्मीदवार इन्हें अपने-अपने तरीके से जनता के सामने रख सकते हैं.

Hanumangarh Nikay Chunav 2026

शहर के विकास, नगर परिषद से जुड़े काम और स्थानीय समस्याओं पर जनता का रुख भी उम्मीदवारों की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में सिर्फ पार्टी का चुनाव चिह्न ही नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की छवि भी कई वार्डों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

60 वार्ड और ग्रामीण इलाकों से भी बदल सकते हैं समीकरण

हनुमानगढ़ नगर परिषद में 60 वार्ड हैं. इसके साथ कुछ ग्रामीण इलाके भी जुड़े हुए हैं. ऐसे में नगर परिषद क्षेत्र के चुनावी समीकरण केवल शहरी मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे. अलग-अलग वार्डों की स्थानीय जरूरतें और वहां के मुद्दे उम्मीदवारों की रणनीति तय कर सकते हैं. वार्ड आरक्षण की लॉटरी के बाद दावेदारों को अपनी तैयारी उसी हिसाब से आगे बढ़ानी होगी.

पुराने भाजपा-कांग्रेस मुकाबले के बीच नई चुनौती

हनुमानगढ़ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले भी राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलता रहा है. इस बार महिला सभापति पद आरक्षित होने से दोनों प्रमुख दलों को मजबूत महिला चेहरों की तलाश करनी होगी. दोनों दलों के भीतर महिला उम्मीदवारों को लेकर दावेदारी और खींचतान की स्थिति बन सकती है. दूसरी तरफ यदि निर्दलीय विधायक गणेश बंसल का खेमा भी प्रभावी उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला और रोचक हो सकता है. फिलहाल राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही उम्मीदवार का चयन है. वार्ड आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद टिकट के दावेदारों की तस्वीर भी तेजी से बदल सकती है.

अब वार्ड आरक्षण की लॉटरी पर टिकी नजर

अभी चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगला पड़ाव वार्डों की आरक्षण लॉटरी है. इसकी तस्वीर सामने आने के बाद ही संभावित उम्मीदवार अपने-अपने वार्ड में सक्रियता बढ़ा सकेंगे. आरक्षण के अनुसार कई दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. कुछ नेताओं को खुद चुनाव लड़ने के बजाय परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारने का विकल्प चुनना पड़ सकता है.

इस लिहाज से आने वाले दिनों में हनुमानगढ़ की स्थानीय राजनीति में गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

आगे किसके पक्ष में जाएगा चुनावी माहौल?

फिलहाल हनुमानगढ़ में चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है. जिले के 8 निकायों में 290 वार्ड और 363 मतदान केंद्र हैं, जबकि हनुमानगढ़ नगर परिषद में सभापति पद महिला के लिए आरक्षित होने से चुनावी मुकाबले का केंद्र बदल गया है.

अब सबकी नजरें वार्ड आरक्षण की लॉटरी पर हैं. वार्डों की तस्वीर साफ होते ही उम्मीदवारों की दावेदारी, राजनीतिक दलों की रणनीति और स्थानीय समीकरण अधिक स्पष्ट होंगे. भाजपा, कांग्रेस और संभावित निर्दलीय खेमे के बीच मुकाबला किस रूप में सामने आता है, यह आने वाले चरणों में तय होगा. फिलहाल इतना जरूर है कि महिला सभापति के आरक्षण ने हनुमानगढ़ नगर परिषद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में शहर की सियासत और गर्म होने के आसार हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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