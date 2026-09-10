/हनुमानगढ़ में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद

Hanumangarh News: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत बुधवार तड़के बड़ी कार्रवाई हुई है. जंक्शन थाना पुलिस ने दो आरोपियों को 7 किलो 545 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई और सर्किल ऑफिसर मीनाक्षी सहारण के निकटतम सुपरविजन में पूरी टीम मैदान में उतरी. जंक्शन थाना प्रभारी रामचन्द्र कस्वां के नेतृत्व में उप निरीक्षक गजेन्द्र शर्मा और उनकी टीम ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा.

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आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं. उनकी पहचान मनोज कुमार (30 वर्ष) पुत्र गाजो मंडल, निवासी दुधेला, पोस्ट गंगापुर, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर (बिहार) और फन्टूस कुमार (25 वर्ष) पुत्र अशोक मंडल, निवासी बेकुण्ठपुर, पोस्ट गंगापुर, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर (बिहार) के रूप में हुई. पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 7 किलो 545 ग्राम गांजा बरामद किया है. दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है.



कैसे हुई कार्रवाई

जिला पुलिस पिछले कई दिनों से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क पर नजर रखे हुए थी. ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मिली गुप्त सूचना के आधार पर जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार सुबह जल्दी कार्रवाई की. टीम ने आरोपियों को घेर लिया और तलाशी लेने पर भारी मात्रा में गांजा मिला. पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्रकरण का अनुसंधान थाना प्रभारी रामचन्द्र कस्वां स्वयं कर रहे हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गांजा की सप्लाई चेन और अन्य सहयोगियों का पता लगाने की कोशिश में है.

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक गजेन्द्र शर्मा,सहायक उप निरीक्षक पलटूदास,हैड कांस्टेबल संदीप कूकना,कांस्टेबल कृष्ण सिंह और कांस्टेबल अजायब सिंह शामिल रहे.



ऑपरेशन चक्रव्यूह का मकसद

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर पूरे जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य न केवल तस्करों को गिरफ्तार करना है, बल्कि गांजा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई लाइन तोड़ना भी है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जा रही है ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके.

हनुमानगढ़ पुलिस ने साफ किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आम नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. मामले की आगे की जांच जारी है.

दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस दोनों आरोपियों से और जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था. एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों पर कानूनी की गई है.