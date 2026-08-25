/हनुमानगढ़ में अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह, 60 पुलिसकर्मियों ने 30 ठिकानों पर मारी दबिश

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Hanumangarh News: जिले में अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने मंगलवार अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डबलीराठान गांव में बड़ा दबिश अभियान चलाया. अचानक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के गांव में पहुंचने से इलाके में हलचल मच गई. पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों की जांच की.
एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान
जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी मीनाक्षी ने किया. कार्रवाई में सदर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, महिला थाना और डबलीराठान चौकी सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों की टीमें शामिल रहीं. अभियान को लेकर पुलिस ने पहले से चिन्हित स्थानों पर दबिश की रणनीति तैयार की थी.
10 टीमों में शामिल रहे करीब 60 पुलिसकर्मी
सीओ सिटी मीनाक्षी के मुताबिक अभियान के लिए कुल 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया था. इनमें करीब 60 पुलिसकर्मी शामिल रहे. पुलिस टीमों ने डबलीराठान गांव में करीब 30 चिन्हित स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान घरों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक जांच-पड़ताल की.
कार्रवाई में सदर थाना प्रभारी राजीव रॉयल, हनुमानगढ़ टाउन थाना प्रभारी लखवीर सिंह, महिला थाना प्रभारी चंद्रकला, डबलीराठान चौकी प्रभारी रमेश कुमार और जंक्शन थाने से गजेंद्र शर्मा सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और पुलिस लाइन के जवानों ने भी अभियान में भाग लिया.
संदिग्धों को किया डिटेन, वाहन भी जब्त
अलसुबह शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया. वहीं जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए वाहनों को भी जब्त किया गया. पुलिस टीमों ने चिन्हित ठिकानों पर पहुंचकर संदिग्ध गतिविधियों के साथ संबंधित लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य पहलुओं की जांच की.
आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जिले में अपराधियों और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना, अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है. मंगलवार की कार्रवाई को इसी अभियान की एक अहम कड़ी माना जा रहा है.
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