Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /hanumangargh
  • /हनुमानगढ़ में अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह, 60 पुलिसकर्मियों ने 30 ठिकानों पर मारी दबिश

हनुमानगढ़ में अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह, 60 पुलिसकर्मियों ने 30 ठिकानों पर मारी दबिश

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डबलीराठान गांव में बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. 10 टीमों के करीब 60 पुलिसकर्मियों ने 30 चिन्हित ठिकानों पर दबिश दी. कार्रवाई में संदिग्धों को डिटेन किया गया और संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 25, 2026, 06:20 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 06:20 PM IST
हनुमानगढ़ में अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह, 60 पुलिसकर्मियों ने 30 ठिकानों पर मारी दबिश
Image Credit: Hanumangarh News

Hanumangarh News: जिले में अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने मंगलवार अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डबलीराठान गांव में बड़ा दबिश अभियान चलाया. अचानक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के गांव में पहुंचने से इलाके में हलचल मच गई. पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों की जांच की.

एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान
जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी मीनाक्षी ने किया. कार्रवाई में सदर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, महिला थाना और डबलीराठान चौकी सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों की टीमें शामिल रहीं. अभियान को लेकर पुलिस ने पहले से चिन्हित स्थानों पर दबिश की रणनीति तैयार की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

10 टीमों में शामिल रहे करीब 60 पुलिसकर्मी
सीओ सिटी मीनाक्षी के मुताबिक अभियान के लिए कुल 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया था. इनमें करीब 60 पुलिसकर्मी शामिल रहे. पुलिस टीमों ने डबलीराठान गांव में करीब 30 चिन्हित स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान घरों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक जांच-पड़ताल की.

कार्रवाई में सदर थाना प्रभारी राजीव रॉयल, हनुमानगढ़ टाउन थाना प्रभारी लखवीर सिंह, महिला थाना प्रभारी चंद्रकला, डबलीराठान चौकी प्रभारी रमेश कुमार और जंक्शन थाने से गजेंद्र शर्मा सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और पुलिस लाइन के जवानों ने भी अभियान में भाग लिया.

संदिग्धों को किया डिटेन, वाहन भी जब्त
अलसुबह शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया. वहीं जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए वाहनों को भी जब्त किया गया. पुलिस टीमों ने चिन्हित ठिकानों पर पहुंचकर संदिग्ध गतिविधियों के साथ संबंधित लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य पहलुओं की जांच की.

आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जिले में अपराधियों और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना, अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है. मंगलवार की कार्रवाई को इसी अभियान की एक अहम कड़ी माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

माचिस मांगने के बहाने पड़ोसी महिला ने बच्ची को घर बुलाया, फिर कमरे में बंद कर कराया दुष्कर्म! अब मिली खतरनाक सजा

शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्नी की गर्दन पर चला दिया चाकू, आए 5 टांके, मचा हड़कंप

अलवर में स्कूल ड्रेस पर बवाल, टेलर ने कैंची से फोड़ा प्रिंसिपल का सिर, उंगली कटकर अलग

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Hanumangarh News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हनुमानगढ़ में अलसुबह ऑपरेशन चक्रव्यूह, 60 पुलिसकर्मियों ने 30 ठिकानों पर मारी दबिश
2
3
4
5