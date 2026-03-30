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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का हनुमानगढ़ कनेक्शन, IED मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Rajasthan News: हनुमानगढ़ में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर स्लीपर सेल बनाने और भारतमाला रोड पर IED रखने का मामला सामने आया है. एसपी नरेन्द्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस और AGTF जांच कर रही है. आतंकी साजिश के टारगेट और नेटवर्क का जल्द खुलासा होने की उम्मीद है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Mar 30, 2026, 03:40 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 03:40 PM IST

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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का हनुमानगढ़ कनेक्शन, IED मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Rajasthan Terror Alert: हनुमानगढ़ जिले में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गई हैं. जिले में स्लीपर सेल बनाने और विस्फोटक (IED) प्लांट करने की साजिश का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है.

भारतमाला रोड के पास मिली IED
हनुमानगढ़ एसपी नरेन्द्र मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े खुलासे किए हैं. एसपी के अनुसार, आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क द्वारा भारतमाला रोड के नजदीक एक IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) रखी गई थी.पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस इनपुट पर काम कर रही हैं कि इस आईईडी को हनुमानगढ़ शहर में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करना था या इसे किसी दूसरे बड़े शहर में ले जाया जाना था.

एटीजीएफ की कार्रवाई
आतंकी संगठनों द्वारा सीमावर्ती जिलों में स्थानीय युवाओं को बरगलाकर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिशें तेज हुई हैं. एसपी नरेन्द्र मीणा ने आश्वस्त किया है कि पुलिस इस नेटवर्क के काफी करीब है और जल्द ही जिले में सक्रिय स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया जाएगा. बता दें कि राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस टीमें संयुक्त रूप से तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर संदिग्धों की धरपकड़ में जुटी हैं.

एसपी नरेन्द्र मीणा का बयान
'हमें भारतमाला रोड के पास आईईडी रखे होने की पुख्ता जानकारी मिली है. पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्कों की जांच की जा रही है. हमारी टीमें स्लीपर सेल के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही हैं और जल्द ही इस बड़ी साजिश के पीछे शामिल चेहरों को बेनकाब किया जाएगा.'

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