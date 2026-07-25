Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /hanumangargh
  • /हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ की पीलीबंगा सीट से कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर पूर्व पार्षद शारदा पूनिया ने नगरपालिका चेयरमैन बनाने का भरोसा देकर 60 लाख रुपये लेने और धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी है. विधायक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 25, 2026, 10:19 AM IST | Updated:Jul 25, 2026, 10:19 AM IST
हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?
Image Credit: Hanumangarh News

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं. उनकी ही पार्टी की पूर्व पार्षद शारदा पूनिया ने विधायक पर नगरपालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) बनाने का भरोसा देकर 60 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. चूंकि मामला एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है.

चेयरमैन बनाने का भरोसा देकर 60 लाख रुपये लेने का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व कांग्रेस पार्षद शारदा पूनिया का आरोप है कि विधायक विनोद गोठवाल ने उन्हें नगरपालिका चेयरमैन बनाने का भरोसा दिया था. इसके बदले उनसे 60 लाख रुपये लिए गए. हालांकि, नगरपालिका चुनाव के दौरान पार्षदों की क्रॉस वोटिंग होने के कारण वह चुनाव नहीं जीत सकीं.

शारदा पूनिया का कहना है कि चुनाव में हार के बाद उन्होंने विधायक से अपने रुपये वापस मांगे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई.

पैसे मांगने पर धमकी देने का भी आरोप

शिकायत में शारदा पूनिया ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो विधायक विनोद गोठवाल और उनके पीएसओ तथा पीए मोहित बिश्नोई ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने विधायक और उनके पीएसओ मोहित बिश्नोई के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

CID-CB को सौंपी गई जांच

पुलिस के अनुसार मामला एक विधायक से संबंधित होने के कारण इसकी विस्तृत जांच सीआईडी सीबी को स्थानांतरित कर दी गई है. अब एजेंसी पूरे मामले की जांच कर शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

विधायक विनोद गोठवाल ने आरोपों को बताया झूठा

दूसरी ओर कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है.

विधायक ने कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है. उनका दावा है कि उन्होंने शारदा पूनिया को पार्टी का टिकट दिलवाने में मदद की थी. उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से साफ इनकार किया है.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है. शिकायतकर्ता ने रिश्वत लेने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि विधायक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है. ऐसे में अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजनीतिक नौटंकी है कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साधा निशाना

राजस्थान में चुनावी बिगुल, निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP-Congress आमने-सामने

राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की कवायद, नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

सीकर प्रसूता मौत मामला: 2 दिन बाद खत्म हुआ धरना, 10 लाख की मदद और नौकरी के आश्वासन पर बनी सहमति

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

अलवर में स्कूल से 3 छात्र लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

जोधपुर में आसमान से बरसी आफत! सड़कों पर बहा दरिया, तेज बहाव में बह रहीं गाड़ियां

झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

सोना-चांदी के भाव लुढके, जयपुर सराफा बाजार में आई बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

कोटा के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर चला हरियाणवी गाना, छात्रों ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, मानसून का मजा हो जाएगा दोगुना!

कौन हैं IPS रंजीता शर्मा, जिन्हें मिली जयपुर ईस्ट की बड़ी जिम्मेदारी, पोस्टिंग की खबर सुन कांप रहे अपराधी

बारिश के बाद घूमने निकले थे तीन दोस्त, अलवर में ट्रक ने ली युवती की जान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने के दाम टूटे, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आज का नया रेट

स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

TAGS:
Hanumangarh News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?
Hanumangarh News
2
Jaipur News
3
Jaipur News
4
Jaipur News
5
rajasthan crime