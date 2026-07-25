/हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं. उनकी ही पार्टी की पूर्व पार्षद शारदा पूनिया ने विधायक पर नगरपालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) बनाने का भरोसा देकर 60 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. चूंकि मामला एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है.

चेयरमैन बनाने का भरोसा देकर 60 लाख रुपये लेने का आरोप

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पूर्व कांग्रेस पार्षद शारदा पूनिया का आरोप है कि विधायक विनोद गोठवाल ने उन्हें नगरपालिका चेयरमैन बनाने का भरोसा दिया था. इसके बदले उनसे 60 लाख रुपये लिए गए. हालांकि, नगरपालिका चुनाव के दौरान पार्षदों की क्रॉस वोटिंग होने के कारण वह चुनाव नहीं जीत सकीं.

शारदा पूनिया का कहना है कि चुनाव में हार के बाद उन्होंने विधायक से अपने रुपये वापस मांगे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई.

पैसे मांगने पर धमकी देने का भी आरोप

शिकायत में शारदा पूनिया ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो विधायक विनोद गोठवाल और उनके पीएसओ तथा पीए मोहित बिश्नोई ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने विधायक और उनके पीएसओ मोहित बिश्नोई के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

CID-CB को सौंपी गई जांच

पुलिस के अनुसार मामला एक विधायक से संबंधित होने के कारण इसकी विस्तृत जांच सीआईडी सीबी को स्थानांतरित कर दी गई है. अब एजेंसी पूरे मामले की जांच कर शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

विधायक विनोद गोठवाल ने आरोपों को बताया झूठा

दूसरी ओर कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है.

विधायक ने कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है. उनका दावा है कि उन्होंने शारदा पूनिया को पार्टी का टिकट दिलवाने में मदद की थी. उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से साफ इनकार किया है.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है. शिकायतकर्ता ने रिश्वत लेने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि विधायक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है. ऐसे में अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.