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पीलीबंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, जीप ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 6 साल की बच्ची समेत 2 की मौत!

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में देर शाम जीप ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में 6 वर्षीय परी और सुनील की मौत हो गई, वहीं, एक व्यक्ति गंभीर घायल है. पीलीबंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 30, 2026, 09:14 AM IST | Updated:Aug 30, 2026, 09:14 AM IST
पीलीबंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, जीप ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 6 साल की बच्ची समेत 2 की मौत!
Image Credit: जीप ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी.

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में स्कूटी सवारों को एक जीप ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में 6 वर्षीय मासूम परी और सुनील की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

जीप की टक्कर से हुआ हादसा

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जानकारी के अनुसार, स्कूटी पर सवार लोग कहीं जा रहे थे. इसी दौरान जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 6 वर्षीय परी और सुनील की जान चली गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

घायल को अस्पताल पहुंचाया

हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पीलीबंगा पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और जीप की टक्कर कैसे हुई, इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है. दुर्घटना में दो लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है.

खबर अपडेट की जा रही है…

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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