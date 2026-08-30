/पीलीबंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, जीप ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 6 साल की बच्ची समेत 2 की मौत!

राज्य चुनें
Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में स्कूटी सवारों को एक जीप ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में 6 वर्षीय मासूम परी और सुनील की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
जीप की टक्कर से हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, स्कूटी पर सवार लोग कहीं जा रहे थे. इसी दौरान जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 6 वर्षीय परी और सुनील की जान चली गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
घायल को अस्पताल पहुंचाया
हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पीलीबंगा पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और जीप की टक्कर कैसे हुई, इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है. दुर्घटना में दो लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है.
खबर अपडेट की जा रही है…
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!